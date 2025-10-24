अंतरिक्ष में हैरतअंगेज टकराव: Nasa Spacecraft और रहस्यमयी धूमकेतु में आमना-सामना

Interstellar Comet Encounter: नासा के यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान (NASA Europa Clipper)को एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपीय शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन के अनुसार, अंतरतारकीय धूमकेतु 3I/ATLAS (Interstellar Comet Encounter) की आयन पूंछ यान के करीब से गुजरेगी। यह पूंछ लाखों मील लंबी आवेशित कणों की धारा है, जो हमारे सौर मंडल से बाहर की सामग्री का नमूना दे सकती है। यह मुठभेड़ वैज्ञानिकों को अन्य तारा प्रणालियों के बारे में जानने का अनोखा अवसर देगी। टेलकैचर प्रोग्राम (Tailcatcher program) ने भविष्यवाणी की है कि यान और धूमकेतु की पूंछ के बीच न्यूनतम दूरी करीब 50 लाख मील होगी।