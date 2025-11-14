Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Death Doctor: 20 साल पुरानी हत्याओं के बाद भारतवंशी डॉक्टर की अब अमेरिका में ऐश !

Jayant Patel Surgeon Case: भारतीय मूल के सर्जन जयंत पटेल को ऑस्ट्रेलिया में तीन मरीजों की हत्या के लिए 7 साल जेल हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा रद्द कर दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 14, 2025

Jayant Patel Surgeon Case

अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के सर्जन जयंत पटेल। (फोटो: X/ Rosita Díaz.)

Jayant Patel Surgeon Case: ऑस्ट्रेलिया में तीन मरीजों की मौत के लिए 7 साल जेल की सजा काटने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी सर्जन जयंत पटेल (Jayant Patel Surgeon) अब अमेरिका में आराम से रह रहे हैं। 75 साल की उम्र में वे कहते हैं – "मैं सब भूल चुका हूँ, अब आगे बढ़ गया हूँ!" आइए, उनकी पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल भारतीय मूल के सर्जन पटेल 2003-2005 तक क्वींसलैंड के बुंडाबर्ग अस्पताल (Bundaberg Deaths Case) में काम करते थे। वहां स्टाफ ने शिकायत की कि वे गलत ऑपरेशन, गलत डायग्नोसिस और खतरनाक सर्जरी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। तीन मरीजों की मौत के लिए उन्हें 2008 में अमेरिका से गिरफ्तार कर ऑस्ट्रेलिया( Indian Doctor Conviction) लाया गया। सन 2010 में कोर्ट ने उन्हें तीन हत्याओं और एक मरीज को नुकसान पहुंचाने के लिए 7 साल की सजा सुनाई। मीडिया ने उन्हें 'डेथ डॉक्टर' और 'बुचर ऑफ बुंडाबर्ग' तक कहा।

सजा रद्द, रिहाई और अमेरिका वापसी

बाद में सन 2012 में ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा – गवाहों के बयान और सुबूतों में खामियां थीं। सन 2013 में बाकी आरोप भी हटा दिए गए। उसी साल जयंत पटेल ऑस्ट्रेलिया छोड़ कर अमेरिका लौट गए। अब वे पोर्टलैंड, ओरेगन में अपनी डॉक्टर पत्नी किशोर पटेल के साथ रहते हैं। उनका घर चार बेडरूम, चार बाथरूम वाला लग्जरी ईंट का मकान है, जिसमें तीन गैरेज और सफेद लेक्सस RX L कार है।

20 साल बाद पहली बार बोले – 'मैं सब भूल गया'

2015 में द ऑस्ट्रेलियन अखबार के पत्रकार ने उनके घर जाकर पूछा – "क्या आपको उन मौतों का अफसोस है?" जयंत पटेल ने शांत स्वर में कहा: "यह बहुत पुरानी बात है। मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल चुका हूँ। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हूँ। मैं ठीक हूँ।" वे बिल्कुल अप्रभावित और अलग-थलग लगे। न गुस्सा, न पछतावा दिखा।

अब क्या करते हैं जयंत पटेल ?

अमेरिका लौटने के बाद उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। अब वे रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। कोई इंटरव्यू नहीं देते, कोई सोशल मीडिया नहीं। बस अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ कोई कानूनी केस नहीं बचा है। वे कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं। सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स देखें:

"सजा रद्द हो गई, लेकिन क्या मरीजों के परिवारों का दर्द मिट गया? " – @JusticeWatch_IN
"कानून ने छोड़ दिया, लेकिन नैतिकता? ये सवाल बाकी है।" – @MedEthicsToday

पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ मांग रहे

बहरहाल यह केस मेडिकल इथिक्स, कानूनी खामियों और डॉक्टरों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल उठाता है। क्या सजा रद्द होने का मतलब मासूमियत है? या सिर्फ कानूनी जीत? दूसरी तरफ, कई डॉक्टर कहते हैं – "एक गलती से पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए।" लेकिन पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ मांग रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एनआरआई स्पेशल

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

14 Nov 2025 04:55 pm

Published on:

14 Nov 2025 04:54 pm

Hindi News / World / Death Doctor: 20 साल पुरानी हत्याओं के बाद भारतवंशी डॉक्टर की अब अमेरिका में ऐश !

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : भगवा की आंधी में बुझी ‘लालटेन’, ‘पंजे’ से भी दूर कांग्रेस, PK हुए महाफ्लॉप

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप को MAGA से तगड़ा झटका: ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा पर सवाल उठे, क्या मध्यावधि चुनावों पर खतरा मंडरा रहा है ?

Trump MAGA Immigration Epstein
विदेश

इस्लामाबाद बम धमाके के मामले में टीटीपी के 4 आतंकी गिरफ्तार

Car blast in Pakistan
विदेश

ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका की ताइवान के साथ इस डील से चीन तिलमिलाया: भारत पर क्या पड़ेगा असर

US Taiwan Arms Sale India Impact
विदेश

महाकुंभ की माला वाली मोनालिसा अब मॉडर्न अवतार में! पैंट-शर्ट लुक वाला Video Viral

Monalisa Mahakumbh
विदेश

150 साल जी पाएगा इंसान! चीन के वैज्ञानिक बना रहे ऐसी दवा, बढ़ती उम्र पर लगेगा ब्रेक

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.