Death Doctor: 20 साल पुरानी हत्याओं के बाद भारतवंशी डॉक्टर की अब अमेरिका में ऐश !

Jayant Patel Surgeon Case: ऑस्ट्रेलिया में तीन मरीजों की मौत के लिए 7 साल जेल की सजा काटने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी सर्जन जयंत पटेल (Jayant Patel Surgeon) अब अमेरिका में आराम से रह रहे हैं। 75 साल की उम्र में वे कहते हैं – "मैं सब भूल चुका हूँ, अब आगे बढ़ गया हूँ!" आइए, उनकी पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल भारतीय मूल के सर्जन पटेल 2003-2005 तक क्वींसलैंड के बुंडाबर्ग अस्पताल (Bundaberg Deaths Case) में काम करते थे। वहां स्टाफ ने शिकायत की कि वे गलत ऑपरेशन, गलत डायग्नोसिस और खतरनाक सर्जरी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। तीन मरीजों की मौत के लिए उन्हें 2008 में अमेरिका से गिरफ्तार कर ऑस्ट्रेलिया( Indian Doctor Conviction) लाया गया। सन 2010 में कोर्ट ने उन्हें तीन हत्याओं और एक मरीज को नुकसान पहुंचाने के लिए 7 साल की सजा सुनाई। मीडिया ने उन्हें 'डेथ डॉक्टर' और 'बुचर ऑफ बुंडाबर्ग' तक कहा।