महाकुंभ की माला वाली मोनालिसा अब मॉडर्न अवतार में! पैंट-शर्ट लुक वाला Video Viral

Monalisa Mahakumbh: प्रयागराज के महाकुंभ मेले में माला बेचते हुए रातोंरात स्टार बनीं मोनालिसा भोसले (Monalisa Mahakumbh) का नया लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। इंदौर की इस आदिवासी बेटी (Mala Seller to Model) ने देसी साड़ी से मॉडर्न पैंट-शर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन (Viral Girl Transformation) कर सबको हैरान कर दिया। लोग कह रहे हैं- वक्त और किस्मत कब करवट बदल लें, कोई नहीं जानता! अब 12 नवंबर को X हैंडल @nandantwts ने एक शूटिंग सेट का वीडियो शेयर किया, जिसके बैकग्राउंड में खड़ी लड़की की खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा। कैप्शन था- "बैकग्राउंड में खड़ी युवती इनसे कहीं बेहतर लग रही है!" वीडियो को 7 लाख 11 हजार व्यूज, 2500+ लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके हैं। यूजर्स ने तुरंत पहचान लिया- ये तो महाकुंभ की मोनालिसा है!