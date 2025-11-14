महाकुंभ की माला वाली मोनालिसा अब मॉडर्न अवतार में! पैंट-शर्ट लुक वाला Video Viral

महाकुंभ की माला वाली मोनालिसा। (स्क्रीन शॉट : X/ Monu Singh Official.)
Monalisa Mahakumbh: प्रयागराज के महाकुंभ मेले में माला बेचते हुए रातोंरात स्टार बनीं मोनालिसा भोसले (Monalisa Mahakumbh) का नया लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। इंदौर की इस आदिवासी बेटी (Mala Seller to Model) ने देसी साड़ी से मॉडर्न पैंट-शर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन (Viral Girl Transformation) कर सबको हैरान कर दिया। लोग कह रहे हैं- वक्त और किस्मत कब करवट बदल लें, कोई नहीं जानता! अब 12 नवंबर को X हैंडल @nandantwts ने एक शूटिंग सेट का वीडियो शेयर किया, जिसके बैकग्राउंड में खड़ी लड़की की खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा। कैप्शन था- "बैकग्राउंड में खड़ी युवती इनसे कहीं बेहतर लग रही है!" वीडियो को 7 लाख 11 हजार व्यूज, 2500+ लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके हैं। यूजर्स ने तुरंत पहचान लिया- ये तो महाकुंभ की मोनालिसा है!
मोनालिसा पहली बार महाकुंभ में माला बेचते हुए वायरल हुई थीं। उनकी सादगी भरी मुस्कान और खूबसूरत आंखें ने लाखों दिल जीते, लेकिन अब वो प्रोफेशनल शूट में नजर आ रही हैं। X यूजर @UzmaParveen94 ने उनकी पैंट-शर्ट वाली तस्वीरें पोस्ट कीं और लिखा:
"एक फोटो, एक वीडियो… और पोस्ट कब आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा दे, कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया वो जादू है जो आम को खास बना देती है।"
@JaikyYadav16: "क्या आप इस लड़की को पहचान रहे हैं?" → सैकड़ों जवाब: "हां! महाकुंभ वाली मोनालिसा!"
एक यूजर: "चाय वाला, बिस्किट वाला, अब माला वाली… सोशल मीडिया की ताकत!"
दूसरा: "प्रारब्ध जब साथ दे, तो कुंभ से बॉलीवुड तक का सफर एक पल में!"
मोनालिसा इंदौर की रहने वाली हैं। महाकुंभ में परिवार के साथ माला बेच रही थीं। एक वीडियो ने उन्हें इंटरनेट सैंसेशन बना दिया। अब वो मॉडलिंग और शूट कर रही हैं। कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, तो कुछ मेहनत और मौके का कमाल।
मोनालिसा की तरह कई लोग रातोंरात स्टार बने, लेकिन कई विवादों में भी फंसे। क्या यह सपनों का रास्ता है या अस्थायी चकाचौंध? विशेषज्ञ कहते हैं- सोशल मीडिया मौका देती है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहना मेहनत पर निर्भर करता है।
