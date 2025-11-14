Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

महाकुंभ की माला वाली मोनालिसा अब मॉडर्न अवतार में! पैंट-शर्ट लुक वाला Video Viral

Monalisa Mahakumbh: महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा अब पैंट-शर्ट में मॉडल बन गईं। उनका नया शूटिंग वीडियो वायरल, लोग बोले- "किस्मत कब पलट दे, पता नहीं चलता!"

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 14, 2025

Monalisa Mahakumbh

महाकुंभ की माला वाली मोनालिसा। (स्क्रीन शॉट : X/ Monu Singh Official.)

Monalisa Mahakumbh: प्रयागराज के महाकुंभ मेले में माला बेचते हुए रातोंरात स्टार बनीं मोनालिसा भोसले (Monalisa Mahakumbh) का नया लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। इंदौर की इस आदिवासी बेटी (Mala Seller to Model) ने देसी साड़ी से मॉडर्न पैंट-शर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन (Viral Girl Transformation) कर सबको हैरान कर दिया। लोग कह रहे हैं- वक्त और किस्मत कब करवट बदल लें, कोई नहीं जानता! अब 12 नवंबर को X हैंडल @nandantwts ने एक शूटिंग सेट का वीडियो शेयर किया, जिसके बैकग्राउंड में खड़ी लड़की की खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा। कैप्शन था- "बैकग्राउंड में खड़ी युवती इनसे कहीं बेहतर लग रही है!" वीडियो को 7 लाख 11 हजार व्यूज, 2500+ लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके हैं। यूजर्स ने तुरंत पहचान लिया- ये तो महाकुंभ की मोनालिसा है!

देसी से मॉडर्न तक का सफर

मोनालिसा पहली बार महाकुंभ में माला बेचते हुए वायरल हुई थीं। उनकी सादगी भरी मुस्कान और खूबसूरत आंखें ने लाखों दिल जीते, लेकिन अब वो प्रोफेशनल शूट में नजर आ रही हैं। X यूजर @UzmaParveen94 ने उनकी पैंट-शर्ट वाली तस्वीरें पोस्ट कीं और लिखा:
"एक फोटो, एक वीडियो… और पोस्ट कब आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा दे, कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया वो जादू है जो आम को खास बना देती है।"

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

@JaikyYadav16: "क्या आप इस लड़की को पहचान रहे हैं?" → सैकड़ों जवाब: "हां! महाकुंभ वाली मोनालिसा!"

एक यूजर: "चाय वाला, बिस्किट वाला, अब माला वाली… सोशल मीडिया की ताकत!"
दूसरा: "प्रारब्ध जब साथ दे, तो कुंभ से बॉलीवुड तक का सफर एक पल में!"

क्या है असली कहानी ?

मोनालिसा इंदौर की रहने वाली हैं। महाकुंभ में परिवार के साथ माला बेच रही थीं। एक वीडियो ने उन्हें इंटरनेट सैंसेशन बना दिया। अब वो मॉडलिंग और शूट कर रही हैं। कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, तो कुछ मेहनत और मौके का कमाल।

सोशल मीडिया का जादू या जोखिम ?

मोनालिसा की तरह कई लोग रातोंरात स्टार बने, लेकिन कई विवादों में भी फंसे। क्या यह सपनों का रास्ता है या अस्थायी चकाचौंध? विशेषज्ञ कहते हैं- सोशल मीडिया मौका देती है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहना मेहनत पर निर्भर करता है।

"अरे वाह! माला वाली अब मॉडल बन गई? 👏 किस्मत + मेहनत = सक्सेस!" -
@TrendyVibes_IN

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

14 Nov 2025 02:27 pm

Hindi News / World / महाकुंभ की माला वाली मोनालिसा अब मॉडर्न अवतार में! पैंट-शर्ट लुक वाला Video Viral

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका की ताइवान के साथ इस डील से चीन तिलमिलाया: भारत पर क्या पड़ेगा असर

US Taiwan Arms Sale India Impact
विदेश

150 साल जी पाएगा इंसान! चीन के वैज्ञानिक बना रहे ऐसी दवा, बढ़ती उम्र पर लगेगा ब्रेक

विदेश

लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्धू की गैंगवॉर में हत्या, रोहित गोदारा ने ली ज़िम्मेदारी

Lawrence Bishnoi close aide Jora Sidhu killed
विदेश

भारत-सऊदी अरब में हो सकता है नया समझौता: कपड़े की क्वालिटी और इनवेस्ट से दोनों देशों में क्या बदलेगा

India Saudi Textile Deal
विदेश

पाकिस्तान में श्रीलंकाई खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सेना तैनात, धमाके के बाद उठाया कदम

Pakistan deploys army for Sri Lankan players security
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.