ब्यूटी इन व्हाइट: माला बेचने वाली महाकुंभ वायरल गर्ल का HOT LOOK, श्रीदेवी की आ गई याद

Viral Girl Monalisa: एक ईवेंट में शामिल होने पहुंची माला बेचने वाली एमपी के महेश्वर की लड़की मोनालिसा भोंसले पर हर किसी की नजर ठहर गई। ईवेंट में मौजूद हर एक शख्स की नजर उन पर आकर ठहर गई। मोनालिसा का अलहदा अंदाज महफिल लूट ले गया। इस ईवेंट की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। जिनपर उनके फैंस ने बेइंतहा प्यार लुटाया। आप भी देखें मोनालिसा की ये तस्वीरें…
सफेद रंग की पोशाक में मोनालिसा का रंग-रूप ऐसा निखरा नजर आ रहा है एक बार नजर उन पर ठहर जाती है। स्मॉकी आई मेकअप और नेचुरल मेकअप लुक, कर्ली हेयर स्टाइल पर हल्की सी मुस्कान ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए।
मोनालिसा का खिला-खिला चेहरा देख आज बॉलीवुड की महान अदाकारा श्रीदेवी की याद आ गई। इसलिए नहीं कि मोनालिसा उनका लुक दे रही हैं, लेकिन सफेद लिबास में श्रीदेवी को देखकर लोग उनके सौंदर्य के कायल हो जाते थे। आज वही अहसास मोनालिसा भी करा गईं।
बता दें कि मोनालिसा अपनी डेब्यू से पहले ही आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। सफलता को डेब्यू से पहले ही जीने वाली मोनालिसा का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हो चुका है। वहीं वे जल्द ही 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में और नागम्मा के जरिए बड़े पर्दे पर नजर आएंगी।