ब्यूटी इन व्हाइट: माला बेचने वाली महाकुंभ वायरल गर्ल का HOT LOOK, श्रीदेवी की आ गई याद

Viral Girl Monalisa: एक ईवेंट में शामिल होने पहुंची माला बेचने वाली एमपी के महेश्वर की लड़की मोनालिसा भोंसले पर हर किसी की नजर ठहर गई। ईवेंट में मौजूद हर एक शख्स की नजर उन पर आकर ठहर गई। मोनालिसा का अलहदा अंदाज महफिल लूट ले गया। इस ईवेंट की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। जिनपर उनके फैंस ने बेइंतहा प्यार लुटाया। आप भी देखें मोनालिसा की ये तस्वीरें…