भोपाल

ब्यूटी इन व्हाइट: माला बेचने वाली महाकुंभ वायरल गर्ल का HOT LOOK, श्रीदेवी की आ गई याद

Mahakumbh Viral Girl Monalisa: मध्यप्रदेश की माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा सोशल मीडिया पर एक बार फिर Viral Girl Monalisa: वायरल हैं। सफेद रंग के लिबास में वे बला की खूबसूरत नजर आईं… एक ईवेंट में शामिल हुई मोनालिसा की सफेद रंग में एंट्री ने चांदनी की याद दिला दी… क्या आपको आई श्रीदेवी की याद…

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 26, 2025

Viral Girl Monalisa Bhonsle beauty in White
Viral Girl Monalisa Bhonsle beauty in White: चांदनी में बेपनाह खूबसूरत नजर आई थीं श्रीदेवी, अब मोनालिसा के दीवाने हुए फैंस (फोटो: सोशल मीडिया)

Viral Girl Monalisa: एक ईवेंट में शामिल होने पहुंची माला बेचने वाली एमपी के महेश्वर की लड़की मोनालिसा भोंसले पर हर किसी की नजर ठहर गई। ईवेंट में मौजूद हर एक शख्स की नजर उन पर आकर ठहर गई। मोनालिसा का अलहदा अंदाज महफिल लूट ले गया। इस ईवेंट की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। जिनपर उनके फैंस ने बेइंतहा प्यार लुटाया। आप भी देखें मोनालिसा की ये तस्वीरें…

Mahakumbh Viral girl Monalisa(फोटो: सोशल मीडिया)

सफेद रंग की पोशाक में मोनालिसा का रंग-रूप ऐसा निखरा नजर आ रहा है एक बार नजर उन पर ठहर जाती है। स्मॉकी आई मेकअप और नेचुरल मेकअप लुक, कर्ली हेयर स्टाइल पर हल्की सी मुस्कान ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए।

याद आ गई श्रीदेवी

मोनालिसा का खिला-खिला चेहरा देख आज बॉलीवुड की महान अदाकारा श्रीदेवी की याद आ गई। इसलिए नहीं कि मोनालिसा उनका लुक दे रही हैं, लेकिन सफेद लिबास में श्रीदेवी को देखकर लोग उनके सौंदर्य के कायल हो जाते थे। आज वही अहसास मोनालिसा भी करा गईं।

Mala bechne wali viral girl monalisa(फोटो: सोशल मीडिया)

बता दें कि मोनालिसा अपनी डेब्यू से पहले ही आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। सफलता को डेब्यू से पहले ही जीने वाली मोनालिसा का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हो चुका है। वहीं वे जल्द ही 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में और नागम्मा के जरिए बड़े पर्दे पर नजर आएंगी।

