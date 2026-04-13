Sweden Crime: पैसों के लालच में हैवान बना पति! नशा देकर पत्नी को 120 मर्दों के पास भेजा, कोर्ट में हुआ सनसनीखेज खुलासा

इस खुलासे के बाद स्वीडन के समाज और मानवाधिकार संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अभियोजन पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि आरोपी ने महिला की लाचारी, उसकी कमजोर स्थिति और उसके डर का पूरा फायदा उठाया। उसने पीड़िता को डराने के लिए पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने और उसकी उंगलियां काटने तक की धमकियां दी थीं। दूसरी तरफ, बचाव पक्ष के वकील और खुद आरोपी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आरोपी का तर्क है कि जो कुछ भी हुआ, वह दोनों की आपसी सहमति से हुआ था और उसने सिर्फ इंटरनेट के जरिए पुरुषों को घर बुलाने में अपनी पत्नी की मदद की थी। पुलिस ने अब तक उन 120 पुरुषों की पहचान कर ली है, जो उस फार्महाउस पर गए थे। इनमें से 28 के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है, हालांकि ज्यादातर आरोपियों ने किसी भी तरह के अपराध में शामिल होने से इनकार किया है।