US Election : डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी किले पर फ़तेह की तैयारी, जहां से ट्रंप दो बार जीते थे, अब हैरिस वहीं से हुईं आगे

Kamala Harris Vs. Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। चुनाव (polling) से पहले एक महत्वपूर्ण सर्वे में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि आयोवा (Iowa) में कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। जिस राज्य को दोनों उम्मीदवारों (Kamala Harris Vs. Donald Trump) ने नज़रअंदाज किया था, वह अब चुनावी जंग में स्विंग स्टेट बनने की क्षमता रखता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ( US elections) के लिए हाल ही में डेस मोइनेस की ओर से रजिस्टर किए गए एक सर्वे में दिखाया गया है कि कमला हैरिस (Kamala Harris), महिलाओं और स्वतंत्र मतदाताओं के समर्थन से डोनाल्ड ट्रंप पर 47% से 44% की बढ़त बना चुकी हैं।