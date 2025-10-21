अपनी कमजोरी छिपाने की आदत से परेशान पाकिस्तान ने भारत पर लगाए आरोप, जानिए मामला

स्मॉग के बढ़ते संकट को देखते हुए पंजाब सरकार ने तत्काल कदम उठाए हैं। इकबाल टाउन, मुल्तान रोड, शादरा फ्लाईओवर, करीम ब्लॉक, रवि ब्रिज, जीटी रोड, थोकर नियाज बैग और अपर मॉल जैसे प्रदूषित इलाकों में पानी छिड़काव अभियान शुरू किया गया है। एंटी-स्मॉग गन्स को सक्रिय कर दिया गया है, जबकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) और वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी (WASA) ने संयुक्त संचालन चलाया। वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने बताया कि निर्माण सामग्री को ढकने, धुंए छोड़ने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने और रात के समय विशेष अभियान चलाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। सोमवार को लाहौर पुलिस ने 83 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें फैक्टरियों से उत्सर्जन करने वाले और टायर व कचरा जलाने वाले शामिल थे।