भारत-पाक से इजरायल-ईरान तक: 8 देशों के झगड़े सुलझाए, ट्रंप बोले- शांति के लिए 8 नोबेल मिलने चाहिए

Donald Trump Nobel Peace Prize Statement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। उनका कहना है कि उन्होंने दुनिया के 8 बड़े संघर्षों को सुलझाने में भूमिका निभाई है। ऐसे में उन्हें एक नहीं, बल्कि 8 नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए थे। ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस विवाद को सुलझाने में उनका योगदान नोबेल पुरस्कार पाने के लिए काफी था। हालांकि, भारत पहले भी संघर्षविराम में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के दावे को खारिज करता रहा है।