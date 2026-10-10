10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ट्रंप-पुतिन के डीजल समझौते के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस के ऑयल टर्मिनल पर की बमबारी

Ukraine-Russia War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच डीजल सप्लाई के समझौते की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद रूस के रोस्तोव-ऑन-डॉन इलाके में एक ऑयल टर्मिनल में आग लग गई। यह आग यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से लगी, जिसमें एक रेलवे पुल को भी निशाना बनाया गया था।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Oct 10, 2026

Ukraine attacks Russia

रूसी तेल टर्मिनल पर यूक्रेन का अटैक (फोटो- स्क्रीन ग्रैब X@JayinKyiv)

Ukraine Strikes Russia: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच डीजल को लेकर एक अहम समझौते की घोषणा हुई। जिसके कुछ ही घंटों बाद यूक्रेनी रक्षा बलों ने रूस के एक अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने दक्षिणी रूस के रोस्तोव-ऑन-डॉन इलाके में नोवोशाख्तिंस्क ऑयल लोडिंग टर्मिनल पर भारी बमबारी की, जिससे ऑयल प्लांट में भीषण आग लग गई।

25 लाख टन क्षमता वाला प्लांट आग की लपटों में घिरा

यूक्रेनी सेना ने अंधेरे का फायदा उठाकर रोस्तोव इलाके में नोवोशाख्तिंस्क ऑयल प्रोडक्ट्स प्लांट के लोडिंग टर्मिनल पर सटीक हमला किया। यह टर्मिनल दक्षिणी रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है और इसकी सालाना क्षमता 25 से 35 लाख टन पेट्रोलियम को हैंडल करने की है। इसका इस्तेमाल स्टोरेज, नदी और समुद्री रास्तों से चलने वाले टैंकरों में ईंधन भरने और ऑयल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। यूक्रेनी हमले के तुरंत बाद प्लांट में आग लग गई। आग की लपटें और काले धुएं के गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहे थे।

रूस के लिए क्यों अहम है यह टर्मिनल?

नोवोशाख्तिंस्क टर्मिनल युद्ध के मोर्चे पर तैनात रूसी सैनिकों को फ्यूल और डीजल की लगातार सप्लाई के लिए एक जरूरी हब है। यूक्रेन ने इस सप्लाई चेन को तोड़ने के मकसद से इस डिपो को निशाना बनाया। इसके अलावा, यूक्रेनी हमलों से रोस्तोव इलाके में एक बड़ा रेलवे पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना गोला-बारूद और जरूरी सामान पपहुंचाने के लिए करती रही है।

ट्रंप-पुतिन के बीच क्या हुआ समझौता?

यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच डीजल व्यापार को लेकर हुए नए समझौते की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हुआ। ट्रंप और पुतिन के बीच डीजल डील का मकसद अमेरिका और वैश्विक बाजारों में ईंधन की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना है।

इस समझौते के तहत, अमेरिका रूसी डीजल निर्यात पर लगे कड़े प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमत हुआ। बदले में, रूस अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए तुरंत 3 लाख टन डीजल जारी करने पर सहमत हुआ। योजना के मुताबिक, रूस आने वाले महीनों में 5 लाख टन और फिर 10 लाख टन अतिरिक्त डीजल की सप्लाई करेगा।

समझौते से यूक्रेनी राष्ट्रपति नाराज

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका और रूस के बीच हुए समझौते पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब यूक्रेन का शांति प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा था, तब वॉशिंगटन ने चुपके से रूस के साथ यह डील कर ली, जिससे पता चलता है कि बातचीत सिर्फ एक दिखावा थी।

जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को ऐसे तोहफ़े देकर शांति हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि डीजल की बिक्री से रूस जो अरबों डॉलर कमाएगा, उसका इस्तेमाल सीधे तौर पर यूक्रेन और उसके नागरिकों पर हमले करने में किया जाएगा।

हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन की सेना की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 1400 से ज्यादा लड़ाके ढेर करने का दावा

ये भी पढ़ें
Operation Dawn of Yemen, Yemen Houthi Attack

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Oct 2026 12:33 pm

Published on:

10 Oct 2026 12:33 pm

Hindi News / World / ट्रंप-पुतिन के डीजल समझौते के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस के ऑयल टर्मिनल पर की बमबारी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘जंग जल्द खत्म होगी, लेकिन माननी होंगी हमारी शर्तें’, ईरान युद्ध पर ट्रंप का बयान

Donald Trump on iran
विदेश

हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन की सेना की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 1400 से ज्यादा लड़ाके निष्क्रिय करने का दावा

Operation Dawn of Yemen, Yemen Houthi Attack
विदेश

Russia US Diesel Deal: ट्रंप की रूस से डीजल डील पर बवाल, ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा-पुतिन को फायदा मंजूर नहीं

Trump Putin Russia Diesel Deal
विदेश

UAE के शारजाह तट पर पनामा के तेल टैंकर पर ड्रोन हमला, सभी 22 भारतीय क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित

MT GEM NO. 2 Attack
विदेश

Strait of Hormuz Crisis: ईरान संकट पर पुतिन-ट्रंप की बातचीत, होर्मुज में जहाजों पर शिकंजा; यमन में भी बढ़ा सैन्य तनाव

Strait of Hormuz Crisis
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.