ट्रंप-पुतिन के डीजल समझौते के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस के ऑयल टर्मिनल पर की बमबारी

यूक्रेनी सेना ने अंधेरे का फायदा उठाकर रोस्तोव इलाके में नोवोशाख्तिंस्क ऑयल प्रोडक्ट्स प्लांट के लोडिंग टर्मिनल पर सटीक हमला किया। यह टर्मिनल दक्षिणी रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है और इसकी सालाना क्षमता 25 से 35 लाख टन पेट्रोलियम को हैंडल करने की है। इसका इस्तेमाल स्टोरेज, नदी और समुद्री रास्तों से चलने वाले टैंकरों में ईंधन भरने और ऑयल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। यूक्रेनी हमले के तुरंत बाद प्लांट में आग लग गई। आग की लपटें और काले धुएं के गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहे थे।