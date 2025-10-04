ट्रंप प्रशासन की यूनिवर्सिटीज के लिए नई शर्तें, फंड चाहिए तो कैंपस नीतियों को सरकार के अनुरूप ढालें

कॉम्पैक्ट के तहत अमरीकी छात्रों की ट्यूशन फीस पांच साल तक फिक्स करनी होगी। अमीर कैंपसों को साइंस प्रोग्राम के लिए छात्रों से फीस नहीं लेनी होगी। यूनिवर्सिटीज को कैंपस पर विचारों की विविधता बढ़ानी होगी और उन इकाइयों को बदलना होगा जो कंजरवेटिव विचारों का विरोध करती हैं। प्रत्येक कैंपस को सालाना पोल कराना होगा और नियम तोड़ने पर जस्टिस डिपार्टमेंट एक साल के लिए बेनिफिट्स बंद कर सकेगा।