गए थे ग्रीन कार्ड बनवाने और हो गए गिरफ्तार, अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ Trump प्रशासन का कड़ा एक्शन

उन्होंने कहा कि हाल ही में कई इमिग्रेशन वकीलों ने कहा कि उनके क्लाइंट्स को ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान गिरफ्तार किया गया। एक वकील ने कहा कि पिछले सप्ताह उनके पांच क्लाइंट्स को ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू के दौरान हिरासत में ले लिया गया, जबकि उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी और न ही वे सभी किसी भी मामले में आरोपी थे। वकीलों ने कहा कि वह सभी कानूनी रूप से अमेरिका में दाखिल हुए थे, लेकिन वीजा एक्सपायर होने के बावजूद देश में थे। वह सभी अमेरिकी नागरिकों से शादीशुदा थे और ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल थे। वह पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन भी कर रहे थे।