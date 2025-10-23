ट्रंप ने की भारत और चीन की तुलना, कह दी यह बात…

ट्रंप ने चीन के बारे में बात करते हुए कहा, "चीन, भारत से थोड़ा अलग है। रूस के साथ चीन के संबंध थोड़े अलग हैं। ये संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन जो बाइडन और बराक ओबामा की वजह से चीन और रूस को एक साथ आने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें कभी भी एक साथ आने पर मजबूर नहीं होना चाहिए था। चीन और रूस दोस्ताना नहीं हो सकते। वो भले ही दोस्ताना होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो सकता। बाइडन और ओबामा ने ऊर्जा और तेल के मुद्दे पर उन्हें एक साथ आने पर मजबूर किया। वो सामान्य से ज़्यादा करीब हैं। मैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शायद इस बारे में बात करूंगा। मैं उनसे असल में इस बारे में बात करूंगा कि हम रूस-यूक्रेन युद्ध कैसे खत्म करें, चाहे वो तेल के ज़रिए हो, ऊर्जा के ज़रिए हो या किसी और चीज़ के ज़रिए। मुझे लगता है कि वह मेरी बात सुनेंगे।"