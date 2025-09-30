ट्रंप यूक्रेन को दे सकते हैं लंबी दूरी की मिसाइलें: जानिए वेंस ने क्यों किया यह खुलासा

Long-range missiles: अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें (Long-range missiles) देने पर विचार कर रहा है। ये मिसाइलें 2,500 किमी तक मार कर सकती हैं, जिससे यूक्रेन रूस के प्रमुख शहरों को निशाना बना सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) करेंगे। यूक्रेन लंबे समय से ऐसी मिसाइलों की मांग कर रहा है ताकि वह रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला कर युद्ध को जल्द खत्म कर सके। अमेरिकी उप राष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने इस बात का खुलासा किया है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री इवान हैवरिलियुक का कहना है कि अगर रूस के लिए युद्ध महंगा पड़ता है, तो वह शांति वार्ता के लिए मजबूर होगा। रूस ने इस खबर को हल्के में लिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि टॉमहॉक मिसाइलें (Tomahawk missiles) या कोई अन्य हथियार युद्ध की स्थिति नहीं बदल सकते। रूस का मानना है कि ये मिसाइलें यूक्रेन को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएंगी। दूसरी ओर, यूक्रेन का कहना है कि ऐसी मिसाइलें रूस के सैन्य उद्योग को कमजोर कर सकती हैं।