अमेरिका में भी मचा बवाल ! हिटलर की राह पर चले ट्रंप, अटॉर्नी जनरल ने दी कोर्ट में चुनौती

Trump DC Police Takeover: वॉशिंगटन डीसी में एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक संघर्ष सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) के नेतृत्व वाले प्रशासन ने डीसी की मेट्रोपोलिटन पुलिस पर अचानक नियंत्रण (Trump DC Police Takeover) स्थापित कर लिया, जिसे स्थानीय सरकार ने "तानाशाही" करार दिया है। डीसी के अटॉर्नी जनरल ब्रायन श्वाल्ब (General Brian Schwalb ) ने इस कदम के खिलाफ अदालत में याचिका दायर (DC Attorney General lawsuit) की है। उनका कहना है कि यह एक “असंवैधानिक और जबरदस्ती किया गया टेकओवर” है। डीसी की मेयर म्यूरियल बाउज़र ने भी ट्रंप प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर डीसी(Federal control of DC Police) की पुलिस व्यवस्था में हस्तक्षेप किया है।