ट्रंप का डेमोक्रेट्स पर हमला:शटडाउन 18वें दिन भी जारी,कहा “यह शूमर की नाकामी है!”

US Government Shutdown 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शुक्रवार को फैडरल शटडाउन को "डेमोक्रेट शटडाउन" (US Government Shutdown 2025) करार दिया। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि वे अवैध प्रवासियों को रोकने वाली फंडिंग ब्लॉक कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, "रिपब्लिकन्स डेढ़ ट्रिलियन डॉलर अवैध प्रवासियों को फंडिंग नहीं करेंगे, जो जेलों, वेनेजुएला और अन्य देशों से आ रहे हैं। इसलिए शटडाउन चलेगा।" उन्होंने सीनेटर चक शूमर (Chuck schumer) को जिम्मेदार ठहराया, कहा उनका करियर खत्म हो गया। यह बयान शटडाउन के 18वें दिन आया।