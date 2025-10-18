ट्रंप का डेमोक्रेट्स पर हमला:शटडाउन 18वें दिन भी जारी,कहा “यह शूमर की नाकामी है!”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो- एएनआई)
US Government Shutdown 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शुक्रवार को फैडरल शटडाउन को "डेमोक्रेट शटडाउन" (US Government Shutdown 2025) करार दिया। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि वे अवैध प्रवासियों को रोकने वाली फंडिंग ब्लॉक कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, "रिपब्लिकन्स डेढ़ ट्रिलियन डॉलर अवैध प्रवासियों को फंडिंग नहीं करेंगे, जो जेलों, वेनेजुएला और अन्य देशों से आ रहे हैं। इसलिए शटडाउन चलेगा।" उन्होंने सीनेटर चक शूमर (Chuck schumer) को जिम्मेदार ठहराया, कहा उनका करियर खत्म हो गया। यह बयान शटडाउन के 18वें दिन आया।
यह शटडाउन आधुनिक इतिहास की तीसरी सबसे लंबी फंडिंग चूक है। 1995 और 2018-19 के बाद यह सबसे लंबी। शटडाउन का आधुनिक रूप 1980 से चला आ रहा। गुरुवार को सीनेट ने 10वीं बार फंडिंग बिल पर वोटिंग में गतिरोध पैदा किया। सीबीएस न्यूज के मुताबिक, कोई अंत नजर नहीं आ रहा। सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थून ने सदन को वीकेंड के लिए भेज दिया, मतलब फंडिंग की कमी सोमवार तक रहेगी।
थून के कार्यालय ने कहा कि अगले हफ्ते बिल पेश होगा, जो शटडाउन के दौरान काम करने वाले फेडरल कर्मचारियों और सैनिकों को सैलरी देगा। लेकिन डेमोक्रेट्स की मदद जरूरी, जिन्होंने लॉन्ग-टर्म डिफेंस बिल रोका। हाउस 19 सितंबर से सेशन से बाहर है, शटडाउन खत्म होने तक नहीं लौटेगा। यह ब्रेक ने शटडाउन को और लंबा कर दिया।
परमाणु हथियारों की निगरानी एजेंसी ने रिपब्लिकन सांसद को बताया कि फंडिंग खत्म होने पर 80% कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा। हाउस आर्म्ड सर्विसेज चेयरमैन माइक रोजर्स ने कहा, "ये वो लोग नहीं जिन्हें घर भेजना चाहिए।" यह शटडाउन का गंभीर असर दिखाता है। ट्रंप ने प्रोजेक्ट 2025 के तहत एजेंसी कट्स की योजना बनाई।
शटडाउन ACA सब्सिडी एक्सटेंशन और मेडिकेड कट्स पर फंसा। डेमोक्रेट्स इसे बचाना चाहते, रिपब्लिकन्स वेस्ट कटिंग। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि डेमोक्रेट्स ने मिलिट्री को होस्टेज बना लिया। वीपी जेड वैंस ने शूमर पर निशाना साधा। पोल्स में 47% ने ट्रंप-रिपब्लिकन्स को जिम्मेदार ठहराया।
बहरहाल ट्रंप ने बजट डायरेक्टर रस वॉट से मीटिंग की, डेमोक्रेट एजेंसी कट्स पर। शटडाउन से 7.5 लाख कर्मचारी प्रभावित। मिलिट्री को पेमेंट के लिए फंड शिफ्ट किया। डेमोक्रेट्स ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ईमेल में पार्टिसन लैंग्वेज का आरोप लगाया। भारत जैसे देशों पर असर – ग्लोबल मार्केट डगमगाएगा। ( ANI)
