ट्रंप का शटडाउन हथियार: रिपब्लिकन्स में फूट, डेमोक्रेट्स पर हमला लेकिन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ?

Trump Government Shutdown: डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन सरकारी शटडाउन (Trump Government Shutdown) को राजनीतिक हथियार बना रहा है। रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली (Republican Internal Conflict) ने डेमोक्रेट्स को चेतावनी दी है कि यह उनके लिए बुरा सपना साबित होगा। उन्होंने कहा कि ओएमबी डायरेक्टर रस वॉट इस मौके का इंतजार कर रहे थे। ट्रंप ने वॉट को निर्देश दिया है कि डेमोक्रेट्स समर्थित एजेंसियों पर कटौती करें। वॉट ने पहले ही 16 ब्लू स्टेट्स में फंडिंग रोक दी है, जो डेमोक्रेट्स के गढ़ हैं। यह कदम ट्रंप की रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां शटडाउन (US Political Shutdown) को सिर्फ बजट विवाद नहीं, बल्कि दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने का जरिया बनाया जा रहा है।