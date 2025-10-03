Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप का शटडाउन हथियार: रिपब्लिकन्स में फूट, डेमोक्रेट्स पर हमला लेकिन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ?

Trump Government Shutdown ट्रंप प्रशासन शटडाउन को राजनीतिक हथियार बना रहा है और डेमोक्रेट एजेंसियों पर कटौती से रिपब्लिकन्स में फूट पड़ रही है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 03, 2025

Trump Government Shutdown

रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली। ( फोटो: X-Handle Esta.)

Trump Government Shutdown: डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन सरकारी शटडाउन (Trump Government Shutdown) को राजनीतिक हथियार बना रहा है। रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली (Republican Internal Conflict) ने डेमोक्रेट्स को चेतावनी दी है कि यह उनके लिए बुरा सपना साबित होगा। उन्होंने कहा कि ओएमबी डायरेक्टर रस वॉट इस मौके का इंतजार कर रहे थे। ट्रंप ने वॉट को निर्देश दिया है कि डेमोक्रेट्स समर्थित एजेंसियों पर कटौती करें। वॉट ने पहले ही 16 ब्लू स्टेट्स में फंडिंग रोक दी है, जो डेमोक्रेट्स के गढ़ हैं। यह कदम ट्रंप की रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां शटडाउन (US Political Shutdown) को सिर्फ बजट विवाद नहीं, बल्कि दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने का जरिया बनाया जा रहा है।

कुछ रिपब्लिकन नेता ट्रंप की आक्रामक रणनीति से घबरा रहे

लेकिन रिपब्लिकन्स के अंदर ही असहजता साफ दिख रही है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने वॉट की तारीफ की, लेकिन कहा कि वे इस काम से खुश नहीं हैं। जॉनसन ने जोर देकर कहा कि वॉट को यह जिम्मेदारी मजबूरी में निभानी पड़ रही है। यह बयान ली के उत्साहपूर्ण शब्दों से बिल्कुल उलट है। स्पष्ट है कि कुछ रिपब्लिकन नेता ट्रंप की इस आक्रामक रणनीति से घबरा रहे हैं। वे डरते हैं कि इससे पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है।

इस बार डेमोक्रेट्स ने साहस दिखाया (Democrats Blue States)

इस साल की शुरुआत में भी शटडाउन का खतरा मंडराया था। तब डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के धमकियों से डरकर झुक गए थे। ट्रंप ने कहा था कि वे उन प्रोजेक्ट्स को काटेंगे जो उनके मूल्यों से मेल नहीं खाते। लेकिन इस बार डेमोक्रेट्स ने साहस दिखाया और ब्लफ का जवाब दिया। अब ट्रंप प्रशासन को अपनी धमकी पूरी करनी पड़ रही है, जिससे रिपब्लिकन्स में बेचैनी बढ़ गई है।

खतरे में पड़ सकता है रिपब्लिकन्स की नैतिकता का ऊंचा स्तर

उत्तर डकोटा के सीनेटर केविन क्रेमर ने खुल कर कहा कि इससे रिपब्लिकन्स की नैतिकता का ऊंचा स्तर खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीतिक फायदे के चक्कर में बैकलैश हो सकता है। मेन की सीनेटर सुजैन कोलिन्स ने न्यूयॉर्क के 18 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कटौती को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। न्यूयॉर्क हाउस और सीनेट में टॉप डेमोक्रेट्स का घर है। इसी तरह, न्यूयॉर्क के रिप माइक लॉरलर ने भी इस कदम की आलोचना की।

ट्रंप प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए

उत्तर कैरोलिना के सीनेटर थॉम टिलिस ने बताया कि ट्रंप प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए, वरना जहर भरा माहौल बन सकता है। सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थुन ने भी चिंता जताई कि वॉट के कदम राजनीतिक पानी को गंदा कर रहे हैं। थुन ने कहा कि वे वॉट के फैसलों को कंट्रोल नहीं कर सकते। यह सब दिखाता है कि रिपब्लिकन्स के बीच फूट पड़ रही है। कुछ ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं, तो कुछ डर रहे हैं कि इससे पार्टी की छवि खराब हो जाएगी।

फेडरल वर्कर्स पर असर पड़ रहा

शटडाउन का असर फेडरल वर्कर्स पर पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वे डेमोक्रेट एजेंसियों को निशाना बनाएंगे। लेकिन रिपब्लिकन्स को लग रहा है कि यह तलवार दोधारी हो सकती है। डेमोक्रेट्स ने कहा कि वे अब झुकेंगे नहीं। क्या ट्रंप की रणनीति उल्टी पड़ेगी? यह सवाल वाशिंगटन में गूंज रहा है। शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी बोझ बढ़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

03 Oct 2025 03:37 pm

Published on:

03 Oct 2025 03:36 pm

Hindi News / World / ट्रंप का शटडाउन हथियार: रिपब्लिकन्स में फूट, डेमोक्रेट्स पर हमला लेकिन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

यूनुस का सख्त रुख: ‘बांग्लादेश में हिंदू हिंसा की बात झूठी, भारत चला रहा फेक न्यूज का कारखाना’

Mohammad Yunus
विदेश

अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी के भारत दौरे से दोनों देशों के संबंधों में आएगी मज़बूती, होगी अहम विषयों पर चर्चा

Amir Khan Muttaqi
विदेश

भारत ने पाकिस्तान के 5 F-16, JF-17 जेट्स गिराए: वायुसेना प्रमुख का बड़ा दावा

India-Pakistan Air Conflict
विदेश

गाज़ा में युद्धविराम वाले ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास ने मांगा और समय

Ceasefire in Gaza
विदेश

Gen Z protests in world: नेपाल, केन्या, मेडागस्कर के बाद मोरक्को में उबाल, एक दर्जन शहरों में प्रदर्शन जारी, युवाओं की क्या है मांग?

Gen Z Protest in Morocco
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.