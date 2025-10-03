ट्रंप का शटडाउन हथियार: रिपब्लिकन्स में फूट, डेमोक्रेट्स पर हमला लेकिन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ?

रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली। ( फोटो: X-Handle Esta.)
Trump Government Shutdown: डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन सरकारी शटडाउन (Trump Government Shutdown) को राजनीतिक हथियार बना रहा है। रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली (Republican Internal Conflict) ने डेमोक्रेट्स को चेतावनी दी है कि यह उनके लिए बुरा सपना साबित होगा। उन्होंने कहा कि ओएमबी डायरेक्टर रस वॉट इस मौके का इंतजार कर रहे थे। ट्रंप ने वॉट को निर्देश दिया है कि डेमोक्रेट्स समर्थित एजेंसियों पर कटौती करें। वॉट ने पहले ही 16 ब्लू स्टेट्स में फंडिंग रोक दी है, जो डेमोक्रेट्स के गढ़ हैं। यह कदम ट्रंप की रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां शटडाउन (US Political Shutdown) को सिर्फ बजट विवाद नहीं, बल्कि दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने का जरिया बनाया जा रहा है।
लेकिन रिपब्लिकन्स के अंदर ही असहजता साफ दिख रही है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने वॉट की तारीफ की, लेकिन कहा कि वे इस काम से खुश नहीं हैं। जॉनसन ने जोर देकर कहा कि वॉट को यह जिम्मेदारी मजबूरी में निभानी पड़ रही है। यह बयान ली के उत्साहपूर्ण शब्दों से बिल्कुल उलट है। स्पष्ट है कि कुछ रिपब्लिकन नेता ट्रंप की इस आक्रामक रणनीति से घबरा रहे हैं। वे डरते हैं कि इससे पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है।
इस साल की शुरुआत में भी शटडाउन का खतरा मंडराया था। तब डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के धमकियों से डरकर झुक गए थे। ट्रंप ने कहा था कि वे उन प्रोजेक्ट्स को काटेंगे जो उनके मूल्यों से मेल नहीं खाते। लेकिन इस बार डेमोक्रेट्स ने साहस दिखाया और ब्लफ का जवाब दिया। अब ट्रंप प्रशासन को अपनी धमकी पूरी करनी पड़ रही है, जिससे रिपब्लिकन्स में बेचैनी बढ़ गई है।
उत्तर डकोटा के सीनेटर केविन क्रेमर ने खुल कर कहा कि इससे रिपब्लिकन्स की नैतिकता का ऊंचा स्तर खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीतिक फायदे के चक्कर में बैकलैश हो सकता है। मेन की सीनेटर सुजैन कोलिन्स ने न्यूयॉर्क के 18 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कटौती को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। न्यूयॉर्क हाउस और सीनेट में टॉप डेमोक्रेट्स का घर है। इसी तरह, न्यूयॉर्क के रिप माइक लॉरलर ने भी इस कदम की आलोचना की।
उत्तर कैरोलिना के सीनेटर थॉम टिलिस ने बताया कि ट्रंप प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए, वरना जहर भरा माहौल बन सकता है। सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थुन ने भी चिंता जताई कि वॉट के कदम राजनीतिक पानी को गंदा कर रहे हैं। थुन ने कहा कि वे वॉट के फैसलों को कंट्रोल नहीं कर सकते। यह सब दिखाता है कि रिपब्लिकन्स के बीच फूट पड़ रही है। कुछ ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं, तो कुछ डर रहे हैं कि इससे पार्टी की छवि खराब हो जाएगी।
शटडाउन का असर फेडरल वर्कर्स पर पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वे डेमोक्रेट एजेंसियों को निशाना बनाएंगे। लेकिन रिपब्लिकन्स को लग रहा है कि यह तलवार दोधारी हो सकती है। डेमोक्रेट्स ने कहा कि वे अब झुकेंगे नहीं। क्या ट्रंप की रणनीति उल्टी पड़ेगी? यह सवाल वाशिंगटन में गूंज रहा है। शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी बोझ बढ़ेगा।
