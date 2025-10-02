ट्रंप का शटडाउन दांव: सरकारी नौकरियां खतरे में, डेमोक्रेट्स के प्रोग्राम्स पर क्यों हुआ ‘अटल’ वार !

Trump Government Shutdown: अमेरिका में सरकारी शटडाउन (Trump Government Shutdown) का संकट गहरा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक सुनहरा मौका बना लिया है। वे फैडरल वर्कर्स (Federal Job Cuts USA) की हजारों नौकरियां खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही, डेमोक्रेट्स के पसंदीदा प्रोग्राम्स पर 'अटल' कटौती (Democrat Programs Cut) की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ बजट (Budget Crisis America) की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक बदले की जंग लग रही है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम सरकारी खर्च कम करने के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचक इसे सत्ता का दुरुपयोग बता रहे हैं। आइए, इसकी पूरी कहानी समझते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में बजट बिल पास न होने से 1 अक्टूबर की आधी रात से सरकारी कामकाज ठप हो गया। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच मतभेद इतने गहरे हैं कि कोई समझौता नहीं हो पा रहा। डेमोक्रेट्स हेल्थकेयर सब्सिडी बढ़ाने और मेडिकेड कटौती रोकने की मांग कर रहे हैं। वहीं, ट्रंप पक्ष खर्च घटाने पर अड़ा हुआ है।

