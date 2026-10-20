फ्रांस में अशांति के बीच ट्रंप ने चेतावनी दी, ‘सीमाएं बंद करो और अवैध प्रवासियों को बाहर निकालो, नहीं तो यूरोप नहीं बचेगा’

जब यूरोप के भविष्य के बारे में सीधे पूछा गया, तो ट्रंप ने चेतावनी दी कि यूरोपीय देशों को अपनी संप्रभुता बचाने के लिए हिंसक प्रदर्शनकारियों और अपराधियों का सामूहिक निर्वासन करना होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोप अपनी सीमाएं बंद नहीं करता और अपराधियों को बाहर नहीं निकालता, जैसे कि वे लोग जो विरोध करते हैं, तो यूरोप खत्म हो जाएगा। यूरोप को अपनी सीमाएं बंद करनी होंगी, जैसा कि मैं उन्हें 10 साल से बता रहा हूं। फ्रांस, इटली और अन्य यूरोपीय देशों में अशांति का हवाला देते हुए ट्रंप ने दोहराया कि हिंसा के लिए आप्रवासन जिम्मेदार है।