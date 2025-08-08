Trump Tariff: ट्रंप ने भारत के खिलाफ दिया एक और बयान, कहा- मुद्दा सुलझने तक नहीं होगी बातचीत

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब तक टैरिफ का मुद्दा हल नहीं होता, तब तक भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत नहीं होगी। दरअसल, ANI ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि भारत पर टैरिफ को लेकर आपने जो 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, क्या आप व्यापार वार्ताएं तेज होने की उम्मीद कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मसला हल नहीं होता तब तक नहीं।