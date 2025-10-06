ट्रंप की हमास को आखिरी चेतावनी: गाजा सीजफायर प्लान मंजूर करो, वरना ‘पूरी तबाही’ का खतरा

Gaza Ceasefire Plan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में चल रहा संघर्ष (Trump Hamas warning Gaza ceasefire) खत्म करने के लिए अपनी 20-सूत्री योजना पर हमास को सख्त चेतावनी दी है। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंच गया है, जहां सीजफायर प्लान (Gaza 20-point peace plan) के अंतिम विवरण पर चर्चा हो रही है। ट्रंप का कहना है कि अगर हमास योजना स्वीकार नहीं करता है तो उसे 'पूर्ण विनाश' का सामना करना पड़ेगा। यह खबर मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को नई जान दे रही है। हमास के प्रमुख नेता खलील अल-हय्या के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल शर्म एल-शेख पहुंचा है। यहां अमेरिका, मिस्र और कतर के मध्यस्थों के साथ बातचीत हो रही है। ट्रंप की योजना के पहले चरण में बंधकों की रिहाई, कैदियों का आदान-प्रदान और तत्काल सीजफायर शामिल है। सोमवार को तकनीकी टीमें मिलेंगी, जहां योजना के बारीक विवरण तय होंगे। हमास ने बंधकों की रिहाई पर सहमति जताई है, लेकिन हथियार डालने और गाजा पर नियंत्रण छोड़ने पर बहस जारी है।