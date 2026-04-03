जंग के बीच ट्रंप का ‘टैरिफ बम’! विदेशी दवाओं पर लगाया 100% टैक्स, क्या अब महंगी होंगी भारतीय दवाएं?

3 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्शन 232 के तहत पेटेंटेड दवाओं और उनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) पर 100% टैरिफ लगाने का एक्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। यह कदम नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क को कम करने के लिए उठाया गया है। बड़े कंपनियों को 120 दिनों और छोटी कंपनियों को 180 दिनों में अमेरिका में प्रोडक्शन शिफ्ट (रिशोरिंग) के लिए कमिटमेंट करने का समय दिया गया है।