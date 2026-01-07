वेनेजुएला के बाद अब ईरान का नंबर! ट्रंप हुए कंट्रोल से बाहर, दे दी धमकी

जेफरी सैक्स ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को तेल से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से आने वाले ड्रग पर कार्रवाई तो केवल नाम है, अमेरिका का असल मकसद तो वेनेजुएला का तेल भंडार अपने कब्जे में लेना है। अमेरिका वेनेजुएला के सबसे बड़े तेल भंडार पर अपना नियंत्रण चाहता है और उसी के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई को 'सैन्य अपहरण' और 'अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन' बताया। जेफरी ने कहा कि अमेरिकी 'डीप स्टेट' वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करके मनचाही सरकार चाहता है।