वेनेजुएला के बाद अब ईरान का नंबर! ट्रंप हुए कंट्रोल से बाहर, दे दी धमकी

वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार और अमेरिकी विशेषज्ञ जेफरी डी सैक्स (Photo-IANS)
Attack on Venezuela: वेनेजुएला पर हमले के बाद UN सलाहकार जेफरी ने एक बड़ा दावा किया है। वेनेजुएला के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों को धमकी दी थी। इस धमकी के बाद प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने अमेरिका की विदेश नीति पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कानून महज एक काल्पनिक कहानी बन गया है।
जेफरी ने अमेरिका की योजना को उजागर किया और आशंका जताई कि अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला निशाना ईरान हो सकता है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर हमले के बाद ग्रीनलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया और ईरान समेत कई अन्य देशों को खुली धमकी दी थी।
जेफरी सैक्स ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गवाही दी थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अमेरिका की मौजूदा स्थिति को लेकर आगाह किया है। जेफरी सैक्स ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं और अमेरिका एक ऐसे डीप स्टेट सैन्य तंत्र से चल रहा है, जो संविधान से परे काम कर रहा है।
साथ ही जेफरी ने कहा कि यह अमेरिकी डीप स्टेट की पुरानी रणनीति रही है। यह किसी देश में घुसपैठ करने के लिए या हमला करने के लिए पहले मानवाधिकारों का हवाला देता है और इस बहाने से देशों में अपने लिए जमीन तैयार करता है। साथ ही जेफरी ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला होता है, तो यह विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है।
जेफरी सैक्स मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी हमलों पर अपना विश्लेषण साझा कर रहे थे। इस बीच, उन्होंने ईरान में अमेरिका के संभावित हमले पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करता है, तो ईरान की हालत वेनेजुएला से भी ज्यादा खराब हो सकती है।
जेफरी ने डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नए साल से ठीक पहले इजरायल के प्रधानमंत्री ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में ट्रंप से मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने मुलाकात के दौरान इस बात के भी संकेत दिए थे कि अगला नंबर ईरान का हो सकता है।
जेफरी सैक्स ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को तेल से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से आने वाले ड्रग पर कार्रवाई तो केवल नाम है, अमेरिका का असल मकसद तो वेनेजुएला का तेल भंडार अपने कब्जे में लेना है। अमेरिका वेनेजुएला के सबसे बड़े तेल भंडार पर अपना नियंत्रण चाहता है और उसी के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई को 'सैन्य अपहरण' और 'अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन' बताया। जेफरी ने कहा कि अमेरिकी 'डीप स्टेट' वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करके मनचाही सरकार चाहता है।
