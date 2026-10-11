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ट्रंप की ईरान को चेतावनी: चुनाव से पहले बढ़ सकती है हलचल, बोले- ‘हम जल्द खत्म कर सकते हैं जंग’

वॉशिंगटन की कूटनीति और तेहरान पर दबाव के बीच ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई को लेकर अपने रुख के संकेत दिए हैं। इसी बीच सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर हुए घातक हमले ने क्षेत्रीय संकट को और गंभीर बना दिया है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Oct 11, 2026

Donald Trump Iran News

Trump Iran Warning: चुनाव से पहले ईरान पर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- जरूरत पड़ी तो जल्द खत्म कर देंगे संघर्ष -(फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले हालात बिगड़ने की आशंका जताई है। ट्रंप का कहना है कि ईरान चुनाव से पहले कुछ अतिरिक्त कदम उठा सकता है, लेकिन अमेरिका चाहे तो स्थिति को बहुत कम समय में नियंत्रित कर सकता है। उनके इस बयान ने पश्चिम एशिया में जारी संकट, दोनों देशों के बीच बातचीत और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है।

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Updated on:

11 Oct 2026 06:38 am

Published on:

11 Oct 2026 06:38 am

Hindi News / World / ट्रंप की ईरान को चेतावनी: चुनाव से पहले बढ़ सकती है हलचल, बोले- ‘हम जल्द खत्म कर सकते हैं जंग’

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