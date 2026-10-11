ट्रंप की ईरान को चेतावनी: चुनाव से पहले बढ़ सकती है हलचल, बोले- ‘हम जल्द खत्म कर सकते हैं जंग’

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले हालात बिगड़ने की आशंका जताई है। ट्रंप का कहना है कि ईरान चुनाव से पहले कुछ अतिरिक्त कदम उठा सकता है, लेकिन अमेरिका चाहे तो स्थिति को बहुत कम समय में नियंत्रित कर सकता है। उनके इस बयान ने पश्चिम एशिया में जारी संकट, दोनों देशों के बीच बातचीत और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है।