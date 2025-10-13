इजरायल-गाजा युद्ध थमा: बंधक रिहा होने की खुशी में संसद में ट्रंप के लिए बजीं तालियां

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की खूब तारीफ की। उन्होंने ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों- ऑपरेशन राइजिंग लायन और मिडनाइट हैमर- के लिए धन्यवाद दिया। गोलान हाइट्स पर संप्रभुता मान्यता और संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के समर्थन के लिए भी आभार जताया। नेतन्याहू ने कहा, "जब दुनिया हमास के प्रचार के आगे झुक रही थी, तब ट्रंप के चुनाव ने सब बदल दिया। उन्होंने स्पष्ट समर्थन दिया, जिससे दूसरा बंधक सौदा हुआ।" उन्होंने ट्रंप को "व्हाइट हाउस में इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा दोस्त" कहा। "कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल के लिए इतना नहीं किया।" ओहाना ने घोषणा की कि इजरायल अगले साल ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नामांकन का समर्थन करेगा।