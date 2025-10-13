Viral Video: इजरायल की संसद में अचानक रुका ट्रंप का भाषण, सांसदों ने दिखाया फिलिस्तीन का बैनर, फिर…

इजरायल की संसद नेसेट में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दौरान हंगामा। (फोटो: X Handle Moon khan .)
Trump Knesset Protest: इजरायल की संसद नेसेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) का भाषण हंगामे का शिकार हो गया। गाजा युद्ध विराम पर बोलते समय दो विपक्षी सांसदों, अयमान ओदेह और ओफर कैसिफ (Ofer Cassif Palestine Banner), ने "फिलिस्तीन को मान्यता दो" और "जेनोसाइड" लिखे बैनर लहराए (Trump Knesset Protest)। इस पर सुरक्षा गार्डों ने उन्हें तुरंत घसीट कर बाहर निकाला। ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा, "यह बहुत कुशल था!" जिससे सांसदों ने तालियां बजाईं। यह वाकया लाइव टेलीकास्ट में वायरल हो गया। नेसेट में ट्रंप का स्वागत जोरदार हुआ। स्पीकर अमीर ओहाना (Ameir Ohana) ने उन्हें "यहूदी इतिहास का दिग्गज" कहा, जो गाजा में 20 बंधकों की रिहाई के लिए जिम्मेदार हैं। हदाश-ताअल पार्टी के ओदेह ने पोस्टर दिखाकर फिलिस्तीनी राज्य की मांग उठाई। कैसिफ ने गाजा में 65,000 मौतों पर सवाल उठाया। दोनों को बाहर निकालने पर स्पीकर ने माफी मांगी, लेकिन ट्रंप की हल्की टिप्पणी ने माहौल हल्का कर दिया।
ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ की तारीफ की, जिन्होंने हमास के साथ बंधक सौदे में मध्यस्थता की। उन्होंने कहा, "आज आसमान शांत है, बंदूकें चुप हैं। यह नया मध्य पूर्व का सवेरा है।" 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष में यह पहला बड़ा युद्धविराम है। 20 जीवित बंधक अपने परिवारों से मिले, और 28 मृतकों के शवों की वापसी बाकी है।
विरोधी सांसदों का कहना है कि गाजा में मानवीय संकट की अनदेखी हो रही है। ओदेह ने एक्स पर लिखा, "फिलिस्तीन को मान्यता जरूरी है।" कैसिफने कहा, "शांति कब्जे के अंत से आएगी।" यह हंगामा इजरायल की आंतरिक राजनीति में तनाव को दर्शाता है। नेतन्याहू ने ट्रंप को "इजरायल का सबसे बड़ा दोस्त" कहा, लेकिन वामपंथी गठबंधन असहमत है।
बहरहाल ट्रंप अब मिस्र में शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन फिलिस्तीनी मांग और गाजा में सहायता की जरूरत सवाल उठा रही है। क्या यह युद्धविराम स्थायी शांति लाएगा? ऐसे में इस वायरल वीडियो ने वैश्विक चर्चा छेड़ दी है।
