Viral Video: इजरायल की संसद में अचानक रुका ट्रंप का भाषण, सांसदों ने दिखाया फिलिस्तीन का बैनर, फिर…

Trump Knesset Protest: इजरायल की संसद नेसेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) का भाषण हंगामे का शिकार हो गया। गाजा युद्ध विराम पर बोलते समय दो विपक्षी सांसदों, अयमान ओदेह और ओफर कैसिफ (Ofer Cassif Palestine Banner), ने "फिलिस्तीन को मान्यता दो" और "जेनोसाइड" लिखे बैनर लहराए (Trump Knesset Protest)। इस पर सुरक्षा गार्डों ने उन्हें तुरंत घसीट कर बाहर निकाला। ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा, "यह बहुत कुशल था!" जिससे सांसदों ने तालियां बजाईं। यह वाकया लाइव टेलीकास्ट में वायरल हो गया। नेसेट में ट्रंप का स्वागत जोरदार हुआ। स्पीकर अमीर ओहाना (Ameir Ohana) ने उन्हें "यहूदी इतिहास का दिग्गज" कहा, जो गाजा में 20 बंधकों की रिहाई के लिए जिम्मेदार हैं। हदाश-ताअल पार्टी के ओदेह ने पोस्टर दिखाकर फिलिस्तीनी राज्य की मांग उठाई। कैसिफ ने गाजा में 65,000 मौतों पर सवाल उठाया। दोनों को बाहर निकालने पर स्पीकर ने माफी मांगी, लेकिन ट्रंप की हल्की टिप्पणी ने माहौल हल्का कर दिया।