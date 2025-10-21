ट्रंप ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के सामने खोया आपा, बोले– ‘तुम भी मुझे पसंद नहीं हो…’

ट्रंप ने खोया आपा (ANI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को व्हाइट हाउस (White House) में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (Anthony Albanese) के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पुरानी कटुता को फिर से उछाल दिया। बैठक के दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार के सवाल पर ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के राजदूत केविन रड (Kevin Rudd) को सीधे निशाना बनाते हुए कहा, "मुझे तुम पसंद नहीं आते, और शायद कभी न आओ।" यह बयान बैठक कक्ष में मौजूद सभी लोगों के बीच हंसी का कारण बना, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे ट्रंप की अप्रत्याशित नाराजगी का प्रतीक माना जा रहा है।
बैठक कैबिनेट रूम में हो रही थी, जहां अल्बनीज और उनका प्रतिनिधिमंडल ट्रंप तथा उनके वरिष्ठ सहायकों के साथ बैठा था। एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या उन्हें अल्बनीज सरकार के बारे में कोई चिंता है, खासकर राजदूत रड के अतीत के आलोचनात्मक बयानों को लेकर। ट्रंप ने शुरुआत में कहा, "मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता।" लेकिन जब अल्बनीज ने रड की ओर इशारा किया, जो ठीक सामने बैठे थे, तो ट्रंप ने तुरंत पलटवार किया।
ट्रंप के इस बयान का वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां यूजर्स ने इसे "ट्रंप का क्लासिक स्टाइल" तो कुछ ने "कूटनीतिक असहजता" करार दिया। बैठक के बाद रड ने निजी तौर पर ट्रंप से माफी मांगी, और ट्रंप ने कथित तौर पर उन्हें "क्षमा" कर दिया।
केविन रड, जो लेबर पार्टी से पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ने 2020 में सोशल मीडिया पर ट्रंप को "अमेरिकी इतिहास का सबसे विनाशकारी राष्ट्रपति" कहा था। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद नवंबर 2024 में रड ने ये पोस्ट डिलीट कर दिए थे, लेकिन ट्रंप ने अभियान के दौरान रड को "घिनौना" बताते हुए कहा था कि वह राजदूत के रूप में ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे।
हालांकि यह वाकया चोरी-चोरी चर्चा में रहा, लेकिन बैठक समग्र रूप से सकारात्मक रही। ट्रंप ने AUKUS समझौते (अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु-पनडुब्बी सौदा) को समर्थन दिया और 8.5 अरब डॉलर के दुर्लभ खनिजों (रेर अर्थ्स) समझौते पर हस्ताक्षर किए।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग