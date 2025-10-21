ट्रंप ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के सामने खोया आपा, बोले– ‘तुम भी मुझे पसंद नहीं हो…’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को व्हाइट हाउस (White House) में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (Anthony Albanese) के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पुरानी कटुता को फिर से उछाल दिया। बैठक के दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार के सवाल पर ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के राजदूत केविन रड (Kevin Rudd) को सीधे निशाना बनाते हुए कहा, "मुझे तुम पसंद नहीं आते, और शायद कभी न आओ।" यह बयान बैठक कक्ष में मौजूद सभी लोगों के बीच हंसी का कारण बना, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे ट्रंप की अप्रत्याशित नाराजगी का प्रतीक माना जा रहा है।