गाज़ा शांति योजना पर पाकिस्तान का समर्थन आश्चर्यजनक: ट्रंप ने पाक PM और आर्मी चीफ की तारीफ की

Gaza Peace Plan 2025: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गाज़ा शांति योजना 2025 के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख की खुल कर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि मुस्लिम व अरब देशों ने इस योजना में शानदार सहयोग किया है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Sep 30, 2025

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir

डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर एक साथ। (फोटो- X)

Gaza Peace Plan 2025: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाज़ा युद्ध (Gaza Peace Plan 2025) खत्म करने के लिए अपनी नई शांति योजना का खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जम कर सराहना की। ट्रंप ने कहा कि दोनों पाकिस्तानी नेता इस योजना को शुरू से समर्थन दे रहे हैं और उन्होंने इसे "100% सपोर्ट" किया (Trump Pakistan Relations) है। ट्रंप ने बताया कि बीते गुरुवार को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से ओवल ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल शुरू से ही हमारे साथ थे। वे अविश्वसनीय हैं। उन्हें इस समझौते पर पूरा भरोसा है और वे इसे पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं।"

मुस्लिम और अरब देशों से भी मिला समर्थन

ट्रंप ने कई मुस्लिम और अरब देशों के नेताओं को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने सऊदी अरब, कतर, यूएई, जॉर्डन, तुर्की और इंडोनेशिया जैसे देशों का नाम लेते हुए कहा कि इन सभी देशों ने गाज़ा संघर्ष समाप्त करने की दिशा में अमेरिका के प्रयासों का समर्थन किया है। ट्रंप के अनुसार, इन नेताओं के साथ कई बैठकों और बातचीत के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।

क्या है ट्रंप की गाज़ा योजना ?

ट्रंप की प्रस्तावित योजना के अनुसार, गाज़ा को एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाएगा जो आतंकवाद और कट्टरता से मुक्त होगा। इससे यहां के नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से इस क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस क्षेत्र को ऐसा बनाया जाएगा कि यह अपने किसी भी पड़ोसी देश के लिए खतरा न बन सके।

पाक-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता भी

इस शांति प्रस्ताव के अलावा दोनों देशों के बीच एक नया व्यापार समझौता भी हुआ है। इसके तहत अमेरिका, पाकिस्तान का तेल भंडार विकसित करने में मदद करेगा, जबकि पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर 19% टैरिफ लगाया जाएगा। साल 2024 में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कुल व्यापार लगभग 10.1 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जो 2023 की तुलना में 6.3% (करीब 523 मिलियन डॉलर) ज्यादा है।

कूटनीति के नए दौर की शुरुआत ?

बहरहाल ट्रंप की इस नई पहल को पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर यह योजना सफल होती है, तो गाज़ा और उसके नागरिकों को एक नया जीवन मिल सकता है। वहीं, पाकिस्तान की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में बहुत अहम रही है, जिसे खुद ट्रंप ने भी खुले तौर पर सराहा है।

Published on:

30 Sept 2025 12:54 pm

Hindi News / World / गाज़ा शांति योजना पर पाकिस्तान का समर्थन आश्चर्यजनक: ट्रंप ने पाक PM और आर्मी चीफ की तारीफ की

