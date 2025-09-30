गाज़ा शांति योजना पर पाकिस्तान का समर्थन आश्चर्यजनक: ट्रंप ने पाक PM और आर्मी चीफ की तारीफ की

Gaza Peace Plan 2025: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाज़ा युद्ध (Gaza Peace Plan 2025) खत्म करने के लिए अपनी नई शांति योजना का खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जम कर सराहना की। ट्रंप ने कहा कि दोनों पाकिस्तानी नेता इस योजना को शुरू से समर्थन दे रहे हैं और उन्होंने इसे "100% सपोर्ट" किया (Trump Pakistan Relations) है। ट्रंप ने बताया कि बीते गुरुवार को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से ओवल ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल शुरू से ही हमारे साथ थे। वे अविश्वसनीय हैं। उन्हें इस समझौते पर पूरा भरोसा है और वे इसे पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं।"