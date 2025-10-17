ट्रंप का पुतिन से बुडापेस्ट समिट प्लान: टॉमहॉक मिसाइलों पर बड़ा ट्विस्ट! क्या है कॉल का सरप्राइज

फोन कॉल में यूक्रेन को अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने का मुद्दा भी उठा। ट्रंप ने साफ कहा, "हम अपना स्टॉक खत्म नहीं कर सकते। ये मिसाइलें बहुत ताकतवर, सटीक और जरूरी हैं – अमेरिका को भी इनकी भारी जरूरत है।" रूसी मीडिया टीएएसएस के मुताबिक, ट्रंप ने जोड़ा कि पुतिन को यह आइडिया पसंद नहीं आया। क्रेमलिन के एडवाइजर यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन ने ट्रंप को चेताया – ये मिसाइलें युद्ध नहीं बदलेंगी, बल्कि अमेरिका-रूस रिश्तों और शांति को नुकसान पहुंचाएंगी। टॉमहॉक की रेंज 1500 मील तक है, जो मॉस्को को भी टारगेट बना सकती है।