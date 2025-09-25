व्हाइट हाउस से ट्रंप ने हटवाई बाइडन की तस्वीर, पूर्व राष्ट्रपति की जगह लगाया ऑटोपेन का फोटो

जो बाइडेन पिछली बार ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति बने थे. लेकिन इस बार सत्ता बदली और ट्रंप को दोबारा मौका मिला। इसी हिसाब से ट्रंप के कार्यकाल के दौरान की दो तस्वीरों के बीच बाइडेन की फोटो लगनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह एक ऑटोपेन की तस्वीर लगाई गई, जिसमें बाइडन के हस्ताक्षर थे। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम की एक तस्वीर जारी की है जिसमें ट्रंप ऑटोपने वाली तस्वीर को देखते हुए नजर आ रहे है।