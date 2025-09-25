व्हाइट हाउस से ट्रंप ने हटवाई बाइडन की तस्वीर, पूर्व राष्ट्रपति की जगह लगाया ऑटोपेन का फोटो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने फैसलों और अप्रत्याशित व्यवहार को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते है। अब एक बार फिर ट्रंप ने नया कारनामा कर सब को चौंका दिया है। ट्रंप ने इस बार अपने नए फैसले से पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन का अपमान किया है। उन्होंने व्हाइट हाउस से जो बाइडेन की तस्वीर हटा उसकी जगह एक ऑटोपेन की फोटो लगवा दी है। इस फोटो में पूर्व राष्ट्रपति बाइडन का सिग्नेचर दिख रहा है।
व्हाइट हाउस के बाहर हाल ही 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रपति की विशेष सहायक और संचार सलाहकार मार्गो मार्टिन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम वेस्ट विंग कोलोनेड पर आ गया है। इसमें क्रमबद्ध तरीके से पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दो तस्वीरों के बीच से जो बाइडेन की फोटो गायब थी।
जो बाइडेन पिछली बार ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति बने थे. लेकिन इस बार सत्ता बदली और ट्रंप को दोबारा मौका मिला। इसी हिसाब से ट्रंप के कार्यकाल के दौरान की दो तस्वीरों के बीच बाइडेन की फोटो लगनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह एक ऑटोपेन की तस्वीर लगाई गई, जिसमें बाइडन के हस्ताक्षर थे। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम की एक तस्वीर जारी की है जिसमें ट्रंप ऑटोपने वाली तस्वीर को देखते हुए नजर आ रहे है।
यह भी अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 2020 के चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि वे बार-बार यह दावा करते रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई थी। ट्रंप ने पहले ही संकेत दिए थे कि व्हाइट हाउस की नई 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' में जो बाइडेन की जगह 'ऑटोपेन' की तस्वीर लगाई जाएगी। अब उन्होंने इस फैसले को अमल में लाते हुए बाइडेन की फोटो नहीं लगवाई है।