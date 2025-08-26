ट्रंप बोले- भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने से रोका, मैंने अपनी चाल चली तो बर्बाद हो जाएगा चीन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष (India Pakistan Conflict) रुकवाने की क्रेडिट ली है। उन्होंने खुद को बहुत समझदार शख्स बताया है। ट्रंप ने कहा कि मैं एक तानाशाह नहीं, बल्कि समझदार शख्स हूं। मैंने टैरिफ (Tariff) के जरिए कई युद्ध रुकवाए। टैरिफ की ताकत को मुझसे पहले कोई नहीं जानता था। इसके जरिए मैंने अमेरिका के खरबों डॉलर बचाए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग 'अगले स्तर' पर पहुंच गई थी। यह जंग परमाणु युद्ध का रूप ले सकती थी। इस दौरान सात जेट विमानों को मार गिराया गया था और उनके पास इसे रोकने के लिए कुछ ही घंटे थे। मैंने इस जंग को रोक दिया था।