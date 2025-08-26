Patrika LogoSwitch to English

ट्रंप बोले- भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने से रोका, मैंने अपनी चाल चली तो बर्बाद हो जाएगा चीन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाक सैन्य संघर्ष रुकवाने की क्रेडिट ली है। उन्होंने ईरान और चीन को लेकर भी बयान दिया। साथ ही, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि जितना आसान लग रहा था, असल में यह है नहीं। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 26, 2025

Donald Trump
ट्रंप का भारत-पाक सैन्य संघर्ष पर बयान (Photo: ANI)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष (India Pakistan Conflict) रुकवाने की क्रेडिट ली है। उन्होंने खुद को बहुत समझदार शख्स बताया है। ट्रंप ने कहा कि मैं एक तानाशाह नहीं, बल्कि समझदार शख्स हूं। मैंने टैरिफ (Tariff) के जरिए कई युद्ध रुकवाए। टैरिफ की ताकत को मुझसे पहले कोई नहीं जानता था। इसके जरिए मैंने अमेरिका के खरबों डॉलर बचाए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग 'अगले स्तर' पर पहुंच गई थी। यह जंग परमाणु युद्ध का रूप ले सकती थी। इस दौरान सात जेट विमानों को मार गिराया गया था और उनके पास इसे रोकने के लिए कुछ ही घंटे थे। मैंने इस जंग को रोक दिया था।

मैंने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं

रूस-यूक्रेन जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब यूक्रेन पर कोई खास पैसा खर्च नहीं करता है। अमेरिका अब नाटो से निपट रहा है, यूक्रेन से नहीं। उन्होंने कहा कि हम रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहते हैं। इसे लेकर हमने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की है। रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकना मेरे लिए सबसे आसान था, लेकिन अब यह काम बेहद जटिल होता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वह परमाणु निरस्त्रीकरण चाहते हैं। इस बारे में पुतिन से भी बात हुई है। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने इसकी प्रक्रियाओं पर अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि वे इसका समाधान निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि हम NATO को मिसाइलें देते हैं और वे यूक्रेन को देते हैं। हम अब यूक्रेन पर पैसा नहीं खो रहे, बल्कि कमा रहे हैं।

ईरान पर हमले को लेकर भी दिया बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान पर किए गए हमले पर भी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी का सफल ऑपरेशन किया था। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में 52 टैंकर और कई F-22 और B-2 बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल हुआ था।

चीन और अमेरिका दोनों के पास अपने-अपने पत्ते

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे चीन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। चीन के पास भी कुछ बेहतरीन कार्ड हैं। अमेरिका के पास भी अद्भुत कार्ड्स हैं, लेकिन मैं उनक कार्डों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यदि मैंने उन कार्डों का इस्तेमाल किया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। मैं उन कार्डों का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं।

26 Aug 2025 08:47 am

Hindi News / World / ट्रंप बोले- भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने से रोका, मैंने अपनी चाल चली तो बर्बाद हो जाएगा चीन

