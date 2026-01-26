Trump का खौफनाक हथियार! ‘डिस्कॉम्बोबुलेटर’ से वेनेजुएला में ऐसे हुआ मादुरो का गेम ओवर

Electronic Warfare: दुनिया के सियासी गलियारों में इस समय एक ही शब्द गूंज रहा है ,''डिस्कॉम्बोबुलेटर'' (Trump Secret Weapon Discombobulator)। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro Capture Details) को पकड़ने के लिए एक ऐसे गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में बात करने तक की अनुमति नहीं है। यह कोई सामान्य मिसाइल या बम नहीं, बल्कि तकनीक का एक ऐसा मायाजाल है जिसने बिना खून बहाए तख्तापलट जैसी स्थिति पैदा कर दी।