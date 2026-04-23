‘देखते ही गोली मारो’ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का आदेश, अमेरिका के रुख से बड़ा युद्ध का खतरा

Strait of Hormuz: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नौसेना को साफ आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी संदिग्ध जहाज समुद्र में माइन बिछाते हुए दिखे, तो बिना देर किए उसे मार गिराया जाए। इस सख्त बयान ने पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है। हॉर्मुज दुनिया का अहम तेल मार्ग है, जिससे वैश्विक सप्लाई प्रभावित होती है। अमेरिका ने माइन हटाने का बड़ा ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, जो कई महीनों तक चल सकता है।