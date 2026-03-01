ट्रंप के बयान से हैरान हो गए नेतन्याहू, ईरान युद्ध को लेकर दे दिया बड़ा बयान

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू हो गई है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछले दो दिनों में बहुत अच्छी और रचनात्मक वार्ता हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सप्ताह के अंत तक समझौता हो जाएगा। इसी आधार पर उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग को निर्देश दिया कि अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला नहीं किया जाएगा।