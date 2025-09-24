‘दूसरा मौका मिला तो…’,डोनाल्ड ट्रंप ने UNGA में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति माइली से कह दी ये बड़ी बात

Trump supports Javier Milei: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली (Xavier Miley) को अपना समर्थन (Trump supports Milei)दिया है। उन्होंने कहा कि माइली ने अपने कार्यकाल में बेहतरीन काम किया है और उन्हें देश सुधारने के लिए एक और मौका मिलना चाहिए। अर्जेंटीना में 26 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप ने माइली की जीत की संभावना जताई। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि माइली को एक गड़बड़ी वाली विरासत मिली थी, लेकिन उन्होंने उसे सुधारने का जो काम किया, वह प्रभावशाली है। उन्होंने कहा, "माइली ने शानदार काम किया है और अगर उन्हें दूसरा कार्यकाल मिला तो वे और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी।" उन्होंने अर्जेंटीना के लोगों के लिए भी अपना पूरा समर्थन जताया।ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से कहा, "अमेरिका ने राष्ट्रपति पद के लिए माइली का समर्थन किया है।"
अमेरिका के राष्ट्रपति ने माइली को अपना ‘मित्र’ बताया और कहा कि दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना संबंध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अर्जेंटीना को आगे बढ़ाने और कर्ज का बोझ कम करने के लिए माइली ने अच्छा काम किया है। ट्रंप ने कहा कि वह माइली के नेतृत्व में देश को फिर से महान बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।
जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका किस प्रकार से अर्जेंटीना की मदद करेगा, तो ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अर्जेंटीना की मदद करेगा, लेकिन उन्होंने मदद करने के तरीके के बारे में विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने यह जरूर कहा कि माइली ने चुनावी मैदान में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी नीतियां देश के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं।
ट्रंप ने कहा कि अर्जेंटीना एक खूबसूरत देश है और वे उम्मीद करते हैं कि माइली चुनाव जीतेंगे उन्होंने कहा, “माइली को जो समर्थन मिला है, उसके चलते देश में सकारात्मक बदलाव आएंगे और उन्हें एक और कार्यकाल मिलना चाहिए। हम अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के काम की बहुत प्रशंसा करते हैं।”
उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका आज एक मजबूत और सफल राष्ट्र बन गया है, जिसका प्रदर्शन पहले से बेहतर है। उन्होंने शेयर बाजार के निरंतर नए रिकॉर्ड बनने का उदाहरण देते हुए कहा कि इस सफलता का श्रेय अच्छी नीतियों को जाता है। इसी वजह से, वह माइली और अर्जेंटीना को अपना समर्थन दे रहे हैं।
बहरहाल इस पूरे बयान से यह साफ हो गया है कि ट्रंप अर्जेंटीना में जेवियर माइली के मजबूत पक्ष में हैं और चाहते हैं कि वे देश के नेता के रूप में अपनी नीतियां जारी रखें। माइली की जीत से दोनों देशों के बीच सहयोग और भी मजबूत हो सकता है। (एएनआई)