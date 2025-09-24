‘दूसरा मौका मिला तो…’,डोनाल्ड ट्रंप ने UNGA में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति माइली से कह दी ये बड़ी बात

Trump supports Javier Milei: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली (Xavier Miley) को अपना समर्थन (Trump supports Milei)दिया है। उन्होंने कहा कि माइली ने अपने कार्यकाल में बेहतरीन काम किया है और उन्हें देश सुधारने के लिए एक और मौका मिलना चाहिए। अर्जेंटीना में 26 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप ने माइली की जीत की संभावना जताई। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि माइली को एक गड़बड़ी वाली विरासत मिली थी, लेकिन उन्होंने उसे सुधारने का जो काम किया, वह प्रभावशाली है। उन्होंने कहा, "माइली ने शानदार काम किया है और अगर उन्हें दूसरा कार्यकाल मिला तो वे और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी।" उन्होंने अर्जेंटीना के लोगों के लिए भी अपना पूरा समर्थन जताया।ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से कहा, "अमेरिका ने राष्ट्रपति पद के लिए माइली का समर्थन किया है।"