ट्रंप ने पुतिन को बता दिया ‘कागजी शेर’, बोले- ‘यूक्रेन पर जीत हासिल करने में उनको सिर्फ एक हफ्ते लगते, लेकिन…’

रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन 'लड़ने और जीतने' की स्थिति में है और अपने देश को मूल स्वरूप में वापस ला सकता है। मंगलवार को ट्रुथ सोशल पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कीव यूरोपीय संघ के समर्थन से अपना खोया हुआ क्षेत्र वापस ले सकता है।
ट्रंप ने दावा करते हुए लिखा कि यूक्रेन-रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से जानने और समझने के बाद और रूस को हो रही आर्थिक परेशानी को देखने के बाद, मुझे लगता है कि यूक्रेन, यूरोपीय संघ के समर्थन से लड़ने और पूरे यूक्रेन को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने की स्थिति में है। समय, धैर्य, यूरोप और विशेष रूप से नाटो के वित्तीय समर्थन के साथ, जहां से यह युद्ध शुरू हुआ था, मूल सीमाएं एक बहुत अच्छा विकल्प हैं। क्यों नहीं?
इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिर्ची लगने वाली बात भी कह दी। उन्होंने कहा कि रूस 'लक्ष्यहीन' लड़ाई लड़ रहा है और यह संघर्ष उन्हें 'कागजी शेर' जैसा बना देता है।
ट्रंप ने कहा कि रूस साढ़े तीन साल से बिना किसी उद्देश्य के एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है, जिसे जीतने में एक वास्तविक सैन्य शक्ति को एक हफ्ते से भी कम समय लगना चाहिए था। यह रूस को अलग नहीं कर रहा है। वास्तव में, यह उन्हें 'कागजी शेर' जैसा बना रहा है।
उन्होंने रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन के 'महान साहस' की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने देश को उसके मूल स्वरूप में वापस ले पाएगा और कौन जाने, शायद उससे भी आगे चला जाए।'
हालांकि, ट्रंप ने 'सभी को शुभकामनाएं' देकर अमेरिका को इस संघर्ष से दूर कर दिया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक मुश्किल में हैं और यह यूक्रेन के लिए कार्रवाई करने का समय है। बहरहाल, मैं दोनों देशों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम नाटो को हथियार देना जारी रखेंगे ताकि नाटो उनके साथ जो चाहे कर सके। सभी को शुभकामनाएं।
इससे पहले न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान, ट्रंप ने नाटो के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर रूसी विमानों को मार गिराने का समर्थन किया और इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हां, मैं ऐसा करता हूं।
उन्होंने संघर्ष में यूक्रेनी प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि अमेरिका यूक्रेन का बहुत सम्मान करता है, वास्तव में यह अद्भुत है। वहीं, मंगलवार सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में ट्रंप ने यूरोपीय और नाटो देशों पर रूसी ऊर्जा खरीद जारी रखकर अपने ही खिलाफ युद्ध को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया।
उन्होंने दोहराया कि अमेरिका रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध तभी लगाने को तैयार है, जब यूरोप भी इसमें शामिल हो। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं होता है, तो अमेरिका उस पर कड़े टैरिफ लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे संघर्ष रुक जाएगा।
इन टैरिफ के प्रभावी होने के लिए, यूरोपीय देशों, आप सभी जो अभी यहां एकत्र हैं, को भी हमारे साथ मिलकर यही उपाय अपनाने होंगे।