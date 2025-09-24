ट्रंप ने पुतिन को बता दिया ‘कागजी शेर’, बोले- ‘यूक्रेन पर जीत हासिल करने में उनको सिर्फ एक हफ्ते लगते, लेकिन…’

ट्रंप ने दावा करते हुए लिखा कि यूक्रेन-रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से जानने और समझने के बाद और रूस को हो रही आर्थिक परेशानी को देखने के बाद, मुझे लगता है कि यूक्रेन, यूरोपीय संघ के समर्थन से लड़ने और पूरे यूक्रेन को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने की स्थिति में है। समय, धैर्य, यूरोप और विशेष रूप से नाटो के वित्तीय समर्थन के साथ, जहां से यह युद्ध शुरू हुआ था, मूल सीमाएं एक बहुत अच्छा विकल्प हैं। क्यों नहीं?