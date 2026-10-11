कोर्ट के फैसले से देश को नुकसान हुआ: ट्रंप ने टैरिफ नीति का किया बचाव

Donald Trump Tariff Policy: अमेरिका में टैरिफ को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर फिर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से अमेरिकी सरकार को सैकड़ों अरब डॉलर के राजस्व का नुकसान हुआ है। ट्रंप ने अपनी व्यापार नीति का बचाव करते हुए दावा किया कि टैरिफ से अमेरिका की कमाई बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आयात पर लगाए गए शुल्क से देश में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। इसी बीच, ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को 5,000 डॉलर देने का चुनावी वादा भी किया है।