कोर्ट के फैसले से देश को नुकसान हुआ: ट्रंप ने टैरिफ नीति का किया बचाव

अमेरिका में टैरिफ को लेकर राजनीतिक बहस तेज। फोटो में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। (सोर्स-ANI)
Donald Trump Tariff Policy: अमेरिका में टैरिफ को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर फिर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से अमेरिकी सरकार को सैकड़ों अरब डॉलर के राजस्व का नुकसान हुआ है। ट्रंप ने अपनी व्यापार नीति का बचाव करते हुए दावा किया कि टैरिफ से अमेरिका की कमाई बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आयात पर लगाए गए शुल्क से देश में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। इसी बीच, ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को 5,000 डॉलर देने का चुनावी वादा भी किया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की। यह फैसला उनके टैरिफ की एक खास श्रेणी से जुड़ा है। ट्रंप के मुताबिक, अदालत के फैसले से सरकार को सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया।
टेनेसी में एक राजनीतिक रैली से लौटने के बाद ट्रंप ने जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उनसे अमेरिका के बढ़ते संघीय घाटे के बारे में सवाल पूछा गया। रिपोर्टर ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में यह घाटा करीब 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। जवाब में ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि फैसले से सरकार को वास्तव में कितने राजस्व का नुकसान हुआ। उन्होंने घाटे पर इसके असर का विस्तृत हिसाब भी नहीं दिया।
ट्रंप ने अपनी व्यापार नीति का बचाव करते हुए कहा कि टैरिफ अमेरिका के लिए फायदेमंद हैं। उनका दावा है कि आयात पर शुल्क लगाने से सरकार को बड़ी रकम मिल रही है। साथ ही, विदेशी और घरेलू कंपनियां अमेरिका में उत्पादन इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं।
उन्होंने टेनेसी में निवेश के उदाहरण भी दिए। ट्रंप के अनुसार, कोरिया जिंक ने मोंटगोमरी और स्मिथ काउंटी में सुविधाएं स्थापित करने के लिए 6 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। वहीं, जनरल मोटर्स ने स्प्रिंग हिल स्थित अपने उत्पादन केंद्र में 275 मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की है। इस बीच ट्रंप ने अपने प्रशासन की ओर से निवेश के लिए 21 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता का भी दावा किया।
अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मिड-टर्म चुनावों से पहले ट्रंप ने एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत हासिल करती है, तो वह हर वयस्क अमेरिकी नागरिक को 5,000 डॉलर देंगे।
ट्रंप के मुताबिक, इस भुगतान के लिए टैरिफ से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने इस योजना की कुल लागत करीब 1 ट्रिलियन डॉलर बताई।
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