रियाद पर हूती हमलों से दहला पश्चिम एशिया, भारत ने बताया अस्वीकार्य, ट्रंप की दो टूक चेतावनी

हमलों के बाद भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने रियाद और आभा के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हुए हूती हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। मंत्रालय ने साफ कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत ने इस कठिन घड़ी में सऊदी अरब की सरकार और वहां की जनता के साथ एकजुटता जताई। भारत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं, इसलिए क्षेत्र की स्थिरता नई दिल्ली के लिए बेहद अहम मानी जाती है।