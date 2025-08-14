पुतिन से मुलाकात से पहले Trump ने लिया बड़ा फैसला, रूस को दी अस्थाई छूट

रूस भी इस बैठक को लेकर उत्साहित है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई याबकोव ने कहा कि मॉस्को इस वार्ता को दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों को बेहतर बनाने का अवसर मानता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मुलाकात भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और मॉस्को ने इस बैठक से तत्काल रूप से किसी बड़े नतीजे आने की गुंजाइश को कम करके आंका है, लेकिन यह शिखर बैठक भविष्य की वार्ताओं की नींव रखेगा।