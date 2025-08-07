7 अगस्त 2025,

Trump tariff: भारत पर फोड़ा टैरिफ बम, अब दिया असीम मुनीर को न्योता, जानिए ट्रंप का क्या है प्लान?

Trump tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, पाकिस्तान को लगातार तवज्जो दे रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को वाशिंगटन आने का न्योता दिया है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 07, 2025

पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर को अमेरिका का न्योता ( Photo-ANI)

Trump tariff: एक तरफ तो अमेरिका, भारत (India) पर लगातार टैरिफ बम फोड़ रहा है। साथ ही, सेकेंडरी सेंक्शन की धमकी दे रहा है। जिससे भारत के निर्यातकों के पेशानी पर बल पड़ गया है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार पाकिस्तान को तवज्जो देता जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेनाध्यक्ष असीम मुनीर (Pakistan Field Marshal Asim Munir) को वाशिंगटन आने का न्योता दिया है। असीम मुनीर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल ई कुरिल्ला के विदाई समारोह में शिरकत करेंगे। यह विदाई समारोह टाम्पा में होगा।

दो महीने में दूसरी अमेरिकी यात्रा

पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि यह जनरल मुनीर की बीते दो महीने में दूसरी अमेरिकी यात्रा है। इससे पहले मुनीर जून में वाशिगंटन गए थे। जहां उन्होंने बंद कमरे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था। उस दौरान ट्रंप और मुनीर के बीच व्यापार, आर्थिक विकास और क्रिप्टोकरेंसी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

नोबेल के लिए किया नोमिनेट

पाकिस्तानी जनरल ने भारत-पाकिस्तान सैन्य झड़प रुकवाने के लिए ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया था। इस मौके पर ट्रंप ने कहा था, 'मैंने उन्हें (मुनीर को) इसलिए बुलाया था ताकि मैं उन्हें युद्ध टालने और इसे खत्म करने के लिए धन्यवाद दे सकूं'। मुनीर ने भी इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की थी। मुनीर ने कहा था कि ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच ‘परमाणु युद्ध’ टालने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं।

ट्रंप का पाकिस्तान की ओर झुकाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार पाकिस्तान की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हमने अभी पाकिस्तान से डील पूरी की है। इसमें अमेरिका पाकिस्तान में स्थित तेल भंडार विकसित करने के लिए काम करेंगे। हम एक तेल कंपनी का चुनाव करने की प्रक्रिया में हैं। जो इसकी अगुवाई करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि किसी दिन पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बेचेगा।

भारत पर 50 फीसदी टैरिफ

भारत (India) पर अमेरिकी टैरिफ (US Tariff) आज से लागू हो गया है। आज यानी 7 अगस्त से 25 फीसदी टैरिफ लागू हुआ है, जबकि 25 फीसदी टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा कि भारत, रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है, लिहाजा भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा।

