Trump tariff: भारत पर फोड़ा टैरिफ बम, अब दिया असीम मुनीर को न्योता, जानिए ट्रंप का क्या है प्लान?

Trump tariff: एक तरफ तो अमेरिका, भारत (India) पर लगातार टैरिफ बम फोड़ रहा है। साथ ही, सेकेंडरी सेंक्शन की धमकी दे रहा है। जिससे भारत के निर्यातकों के पेशानी पर बल पड़ गया है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार पाकिस्तान को तवज्जो देता जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेनाध्यक्ष असीम मुनीर (Pakistan Field Marshal Asim Munir) को वाशिंगटन आने का न्योता दिया है। असीम मुनीर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल ई कुरिल्ला के विदाई समारोह में शिरकत करेंगे। यह विदाई समारोह टाम्पा में होगा।