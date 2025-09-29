ट्रंप का ‘टैरिफ वॉर’ उनपर ही पड़ा भारी! अमेरिकी सोयाबीन-मक्का पर छाए संकट के बादल

एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत (India), रूस (Russia), ब्राज़ील (Brazil) और चीन के पास ट्रंप को झुकाने का बेहतरीन मौका है। अमेरिका की यह शिकायत भी रही है कि भारत उससे मक्का नहीं खरीदता और भारत ने ऐसा करने में दिलचस्पी भी नहीं दिखाई है। चीन के अलावा रूस और ब्राज़ील भी अमेरिकी सोयाबीन और मक्का खरीदने में दिलचस्प नहीं हैं। ऐसे में अगर ट्रंप अपनी ज़िद पर अड़े रहे, तो इसकी कीमत अमेरिकी किसानों को चुकानी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है, तो ट्रंप पर अपने ही देश में दबाव बढ़ जाएगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लगेगा। इससे ट्रंप अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस में भी घिर जाएंगे और दबाव में उन्हें झुकना पड़ सकता है।