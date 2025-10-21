ट्रंप ने चीन को दी 155% टैरिफ की धमकी, 1 नवंबर तक व्यापार समझौता करने का बनाया दबाव

ट्रंप ने आगे कहा, यह सौदा दोनों देशों और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। मैं चाहता हूं कि वे हमारा सोयाबीन खरीदें। यह दोनों देशों और पूरी दुनिया के लिए शानदार होगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्हें चीन जाने का न्योता मिला है और वह अगले साल की शुरुआत में चीन का दौरा करेंगे। बता दे कि हाल ही में 10 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही थी। चीन के कई रेयर खनिजों को लेकर जारी किए गए नए नियमों के बाद ट्रंप ने यह धमकी दी थी। इन नियमों के तहत चीन से रेयर खनिज खरीद कर बाहर बेचने के लिए कंपनियों को पहले चीनी सरकार से अनुमति लेनी होगी।