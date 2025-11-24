ट्रंप के सीजफायर प्लान में बड़ा ट्विस्ट: अमेरिका-यूक्रेन ने तैयार किया रूस के लिए नया फॉर्मूला, 27 नवंबर तक डेडलाइन !

Trump Ukraine Russia Peace Deal: अमेरिका और यूक्रेन ने मिल कर रूस-यूक्रेन युद्ध (Ukraine Russia War) खत्म करने के लिए ट्रंप का मूल 28-सूत्री सीजफायर प्लान (Trump Peace Plan) पूरी तरह बदल दिया है। जेनेवा में रविवार को आयोजित दोनों देशों के बड़े अधिकारियों की मैराथन मीटिंग (Geneva Talks 2025) में शांति का एक नया परिष्कृत शांति ढांचा तैयार किया गया। यूक्रेन ने साफ कहा है कि नई योजना में उसकी कई महत्वपूर्ण मांगें (28 Point Peace Deal) शामिल कर ली गई हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका ने मूल प्लान पेश किया था, जिसे यूक्रेन (US Ukraine Framework) में आत्मसमर्पण जैसा माना जा रहा था। उसमें यूक्रेन से डोनबास के बचे हुए हिस्से छोड़ने, सेना घटाने और हमेशा के लिए नाटो से बाहर रहने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है।