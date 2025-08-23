ट्रंप की शांति पहल के सारे प्रस्तावों पर ज़ेलेंस्की की ‘ना’: लावरोव ने ठंडी बौछार की

Trump Zelensky peace proposals: डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine War) खत्म करवाने के लिए कई प्रस्ताव (Trump Zelensky peace proposals)पेश किए, जिनमें शामिल था-यूक्रेन की NATO सदस्यता को दशकों तक टालना, यूरोपीय और ब्रिटिश शांति दस्ते (Trump peace plan) का तैनात होना, और यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों का 50 % हिस्सा अमेरिका को देना। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने ये प्रस्ताव पूरी तरह से अस्वीकार कर दिए। उनका रुख रहा कि सुरक्षा गारंटी के बिना ऐसी बात स्वीकार नहीं की जा सकती।रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) द्वारा प्रस्तावित सभी शर्तों को मना कर दिया-यह कुछ भी स्वीकार नहीं किया, जैसे कि रूसी भाषा पर प्रतिबंध हटाना भी शामिल था। उन्होंने जताया कि अगर कोई नेता अपवाद नहीं मानता, तो शांति वार्ता कैसे हो सकती है। साथ ही ज़ेलेंस्की की अवैधता की भी याद दिलाई । रूसी विदेश मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बदले में रूस ने अलास्का में शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी नेता की ओर से प्रस्तावित कई बिंदुओं पर लचीला रुख अपनाने पर सहमति जताई थी।