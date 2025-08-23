Explainer: क्या डोनाल्ड ट्रंप का नया एजेंडा लागू करेंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर

Sergio Gor India Ambassador: डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में उनकी मंशा के अनुरूप अमेरिका-भारत संबंधों पर खास ध्यान दिया गया। अब जब सर्जियो गोर (Sergio Gor India Ambassador) भारत के नए अमेरिकी राजदूत बने हैं, तो सवाल उठता है कि ट्रंप ने भारत में राजदूत क्यों बदला ? दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने व्यापार और सुरक्षा के मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया था। राजदूतों को ऐसे चुनना था जो उनकी नीतियों को पूरी ताकत से लागू कर सकें। इसलिए सर्जियो गोर को नई जिम्मेदारी दी गई है ताकि वह भारत में डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ा सकें। ध्यान रहे कि केनेथ जस्टर ने 2017 से भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में सेवा दी थी और उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में 2021 से 2023 के बीच अमेरिका का कोई स्थायी राजदूत नहीं था और उस दौरान दूतावास का काम वरिष्ठ अधिकारियों ने चार्ज डि'अफेयर्स के रूप में संभाला। मार्च 2023 में एरिक गार्सेटी को अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया और उन्होंने भारत में अपना कार्यभार ग्रहण किया। वे 2025 तक इस पद पर बने रहे।