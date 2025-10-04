Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

यूरोपीय बैठक में ट्रंप की किरकिरी, गलतियां बनी ठहाकों की वजह, नोबेल प्राइज का दावा और गलत नामों पर नेताओं के तंज

ट्रंप ने हाल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजरबैजान को 'अबेर-बैजान' बोल गए थे और बार-बार अजरबैजान–अल्बानिया के बीच युद्ध खत्म कराने का दावा करते रहे। जबकि असलियत में उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्षविराम कराया था। इससे पहले भी उन्होंने कंबोडिया और आर्मेनिया के बीच झगड़ा खत्म करने जैसी काल्पनिक बातें कही थीं। जबकि दोनों देशों का कोई ऐतिहासिक विवाद नहीं है।

less than 1 minute read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 04, 2025

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo: IANS)

कोपेनहेगन. यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की हाल ही हुई बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार आर्मेनिया और अल्बानिया को गलत मिलाने की वजह से नेताओं के बीच हंसी का कारण बने। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के सामने तंज कसा, जिसके बाद माहौल ठहाकों से गूंज गया। यह घटना तब और चर्चा में आई जब ट्रंप ने खुद को अगस्त में व्हाइट हाउस में कराए गए आर्मेनिया–अजरबैजान शांति समझौते का नायक बताते हुए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए योग्य करार दिया।

बार-बार गलतियां, नेताओं की प्रतिक्रिया

ट्रंप ने हाल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजरबैजान को 'अबेर-बैजान' बोल गए थे और बार-बार अजरबैजान–अल्बानिया के बीच युद्ध खत्म कराने का दावा करते रहे। जबकि असलियत में उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्षविराम कराया था। इससे पहले भी उन्होंने कंबोडिया और आर्मेनिया के बीच झगड़ा खत्म करने जैसी काल्पनिक बातें कही थीं। जबकि दोनों देशों का कोई ऐतिहासिक विवाद नहीं है।

नोबेल का दावा और कश्मीर पर बयान

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए समझौते को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनते हुए कहा था कि यह उनके कार्यकाल में खत्म की गई सात जंगों में से एक है और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने कश्मीर मुद्दे को हजार साल पुराना विवाद कहकर फिर से चर्चा में आए थे।


खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Oct 2025 07:31 am

Hindi News / World / यूरोपीय बैठक में ट्रंप की किरकिरी, गलतियां बनी ठहाकों की वजह, नोबेल प्राइज का दावा और गलत नामों पर नेताओं के तंज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ब्रिटेन ने तैयार किया अनोखा विमान, खिड़कियों की जगह इसमें होगी स्क्रीन

Airplane
विदेश

ट्रंप प्रशासन की यूनिवर्सिटीज के लिए नई शर्तें, फंड चाहिए तो कैंपस नीतियों को सरकार के अनुरूप ढालें

US President Donald Trump
विदेश

दुनिया की सबसे बड़ी क्वांटम बिट्स ऐरे तैयार, कैलटेक ने बनाए 6,100 क्यूबिट्स

World's largest quantum bit array created
विदेश

‘हमें पाक सेना के अत्याचार से बचाओ…’, POJK में क्या है स्थिति? पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुए मुनीर

विदेश

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत खरीदेगा और S-400, पुतिन की इंडिया यात्रा में हो सकती है डील

S-400 Defense System
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.