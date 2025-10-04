यूरोपीय बैठक में ट्रंप की किरकिरी, गलतियां बनी ठहाकों की वजह, नोबेल प्राइज का दावा और गलत नामों पर नेताओं के तंज

कोपेनहेगन. यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की हाल ही हुई बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार आर्मेनिया और अल्बानिया को गलत मिलाने की वजह से नेताओं के बीच हंसी का कारण बने। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के सामने तंज कसा, जिसके बाद माहौल ठहाकों से गूंज गया। यह घटना तब और चर्चा में आई जब ट्रंप ने खुद को अगस्त में व्हाइट हाउस में कराए गए आर्मेनिया–अजरबैजान शांति समझौते का नायक बताते हुए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए योग्य करार दिया।