पाकिस्तानी सेना पर TTP का हमला, 2 अधिकारी समेत 11 सैनिक शहीद

पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, हमला कुर्रम जिले के एक सड़क मार्ग पर हुआ, जहां अर्धसैनिक बलों (फ्रंटियर कोर) का काफिला रूटीन गश्त पर था। चरमपंथियों ने पहले सड़क किनारे बिछाए गए आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से विस्फोट किया, जिसके बाद भारी गोलीबारी की। हमलावरों की संख्या 20 से अधिक बताई जा रही है, जो जंगलों में छिपे हुए थे। इस हमले में दो लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी शहीद हुए। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है।