Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तानी सेना पर TTP का हमला, 2 अधिकारी समेत 11 सैनिक शहीद

TTP Attack on Pakistani Army: खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में TTP ने पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 11 सैनिक शहीद हुए।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 08, 2025

TTP Attack

पाकिस्तानी सेना पर TTP का हमला (File Photo)

अफगान सीमा के करीब स्थित खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में मंगलवार को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के चरमपंथियों ने पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों के काफिले पर घात लगाकर हमला बोल दिया। इस हमले में दो अधिकारियों समेत कुल 11 सैनिक शहीद हो गए। यह घटना क्षेत्र में बढ़ते आतंकी हमलों की एक और कड़ी है, जिसने पाकिस्तानी सेना के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

हमलावरों की संख्या 20 से ज्यादा

पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, हमला कुर्रम जिले के एक सड़क मार्ग पर हुआ, जहां अर्धसैनिक बलों (फ्रंटियर कोर) का काफिला रूटीन गश्त पर था। चरमपंथियों ने पहले सड़क किनारे बिछाए गए आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से विस्फोट किया, जिसके बाद भारी गोलीबारी की। हमलावरों की संख्या 20 से अधिक बताई जा रही है, जो जंगलों में छिपे हुए थे। इस हमले में दो लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी शहीद हुए। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है।

TTP ने ली जिम्मेदारी

TTP ने सोमवार शाम को जारी एक बयान में हमले की जिम्मेदारी ली। संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि यह हमला "पाकिस्तानी सेना की अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी कार्रवाइयों" का जवाब है। TTP ने दावा किया कि हमले में कई हथियार और गोला-बारूद भी लूट लिया गया। पाकिस्तानी सेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई के तहत हेलीकॉप्टरों से इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

इस साल में अब तक 300 से अधिक सुरक्षा कर्मियों मौत

यह हमला तब हुआ है जब पाकिस्तान में TTP की गतिविधियां तेज हो रही हैं। 2025 में अब तक 300 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की जान जा चुकी है, ज्यादातर अफगान सीमा के आसपास। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद TTP को नई हवा मिली है, और संगठन अब सीमा पार से संचालित हो रहा है। जनवरी से सितंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में हमलों में 93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

हमले के बाद बाजार बंद

स्थानीय निवासियों ने बताया कि हमले के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है, और बाजार बंद हो गए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। पाकिस्तानी सरकार ने पहले ही TTP को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, और संयुक्त राष्ट्र भी इसे अल-कायदा से जुड़ा मानता है।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान संबंधों पर प्रभाव

यह घटना पाकिस्तान-अफगानिस्तान संबंधों पर भी असर डाल सकती है, जहां पहले से ही सीमा विवाद और आतंकी घुसपैठ के आरोप लग रहे हैं। सेना ने पिछले महीनों में कई ऑपरेशन चलाए हैं, लेकिन TTP की चुनौती बरकरार है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

08 Oct 2025 01:47 pm

Hindi News / World / पाकिस्तानी सेना पर TTP का हमला, 2 अधिकारी समेत 11 सैनिक शहीद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका में दिवाली के दिन रहेगी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, जानिए किन-किन देशों में भी होती है छुट्टी

Diwali holiday in America
विदेश

कुत्तों की पूजा कर दिवाली मनाता है भारत का यह पड़ोसी देश, वजह जान कर रह जाएंगे हैरान

dogs worshiped during Kukur Tihar in Nepal
विदेश

फेल फाइटर जेट की डील के लिए बांग्लादेश ने चीन से मिलाया हाथ, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दी थी मात

Fighter Jet J-10CE
विदेश

8000 करोड़ का जुर्माना भरेगी जॉनसन एंड जॉनसन, बेबी पाउडर से कैंसर होने से जुड़ा है मामला

Johnson & Johnson to pay Rs 8000 crore fine
विदेश

ब्रिटिश पीएम स्टार्मर आज जाएंगे यशराज फिल्म्स स्टूडियो, कल करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात

Keir Starmer arrives in India
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.