यह खबर तब आई है जब पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा को लेकर तनाव चरम पर है। कुछ आलोचकों का मानना है कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर टीटीपी के नाम का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों पर अत्याचार को जायज ठहराने के लिए कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी और अफगान आबादी के बीच संबंध खराब हो रहे हैं। यह कदम कथित तौर पर अमेरिका के इशारे पर उठाया जा रहा है। टीटीपी की यह सार्वजनिक धमकी एक बड़ा उभार है और पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता से सीधा टकराव दर्शाती है, जिससे आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।