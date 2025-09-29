नेपाल में हुआ भीषण सड़क हादसा, दो मासूम बच्चों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल

नेपाल में भीषण सड़क हादसा (File Photo)
नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को सन्नाटे में डुबो दिया। एक मिनी बस के ढलान से लुढ़कने के कारण दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा सड़क सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है, जहां तेज रफ्तार और खराब सड़कें मौत का कारण बन रही है।
जानकारी के अनुसार, घटना लुम्बिनी प्रांत के एक दुर्गम इलाके में हुई, जहां मिनी बस यात्रियों को लेकर पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। अचानक चालक का नियंत्रण खोने से बस सड़क से फिसलकर गहरे ढलान पर लुढ़क गई। हादसे में मरने वालों में 10 वर्षीय एक लड़का और 13 वर्षीय एक लड़की शामिल हैं, जो बस में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख दिवस जीसी ने बताया कि कुल 24 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से चार की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्रों में स्थानांतरित करने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकांश घायल स्थानीय निवासी हैं, जो रोजमर्रा के काम के लिए सिलसिले में बस में सवार थे।
हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए घायलों के इलाज के लिए तत्काल सहायता राशि जारी करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, "यह दुखद घटना हमें सड़क सुरक्षा पर और सख्ती बरतने की याद दिलाती है। स्थानीय लोग भी सड़क मरम्मत और चालक प्रशिक्षण की मांग कर रहे हैं।
