नेपाल में हुआ भीषण सड़क हादसा, दो मासूम बच्चों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल

जानकारी के अनुसार, घटना लुम्बिनी प्रांत के एक दुर्गम इलाके में हुई, जहां मिनी बस यात्रियों को लेकर पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। अचानक चालक का नियंत्रण खोने से बस सड़क से फिसलकर गहरे ढलान पर लुढ़क गई। हादसे में मरने वालों में 10 वर्षीय एक लड़का और 13 वर्षीय एक लड़की शामिल हैं, जो बस में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।