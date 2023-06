सऊदी अरब में अमरीकी वाणिज्यिक दूतावास के सामने फायरिंग, दो की मौत

Jun 29, 2023

Shooting In Front Of US Consulate In Jeddah: सऊदी अरब के जेद्दा में स्थित अमरीकी वाणिज्यिक दूतावास के बाहर गोलीबारी का मामला सामने आया है। इसमें दो लोगों की मौत हो गई है।

US consulate in Jeddah, Saudi Arabia