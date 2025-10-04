एक रात में 2 वैश्याओं को होटल में बुलाया, हाथ-पैर बांधकर लूटें गहने, ऐसे पकड़े गए आरोपी

आरोपी भारत से सिंगापुर घूमने गए थे। पुलिस जांच के अनुसार, दोनों ने पहले रात करीब 9 बजे पहली यौनकर्मी को एक होटल में बुलाया। वहां पहुंचते ही उन्होंने महिला पर हमला कर दिया। महिला के मुंह पर हाथ दबाकर उसे चुप कराया, फिर उसके हाथ-पैर बांध दिए। विरोध करने पर उसे बुरी तरह पीटा और उसके गहने व नकदी लूट ली। हमलावरों ने महिला को धमकाया कि अगर उसने शोर मचाया तो जान से मार देंगे।