एक रात में 2 वैश्याओं को होटल में बुलाया, हाथ-पैर बांधकर लूटें गहने, ऐसे पकड़े गए आरोपी

सिंगापुर में दो भारतीय पर्यटकों को दो यौनकर्मियों के साथ मारपीट और लूट के मामले में पांच साल एक महीने की जेल और 12-12 कोड़ों की सजा सुनाई गई।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 04, 2025

सिंगापूर में 2 वैश्याओं के साथ मारपीट (File Photo)

Sex Worker Robbery: सिंगापुर की सख्त कानूनी व्यवस्था ने दो भारतीय पर्यटकों को करारा जवाब दिया है। छुट्टियां मनाने आए भारतीयों दो यौनकर्मियों को होटल के कमरों में बुलाया, उनके हाथ-पैर बांधकर न केवल मारपीट की बल्कि उनके गहने और नकदी लूट ली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उन्हें पांच साल एक महीने की जेल के साथ-साथ 12-12 कोड़ों की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला?

आरोपी भारत से सिंगापुर घूमने गए थे। पुलिस जांच के अनुसार, दोनों ने पहले रात करीब 9 बजे पहली यौनकर्मी को एक होटल में बुलाया। वहां पहुंचते ही उन्होंने महिला पर हमला कर दिया। महिला के मुंह पर हाथ दबाकर उसे चुप कराया, फिर उसके हाथ-पैर बांध दिए। विरोध करने पर उसे बुरी तरह पीटा और उसके गहने व नकदी लूट ली। हमलावरों ने महिला को धमकाया कि अगर उसने शोर मचाया तो जान से मार देंगे।

दूसरी महिला के साथ भी की मारपीट

दोनों ने दूसरी महिला को डेस्कर रोड स्थित एक अन्य होटल में बुलाया। जैसे ही वह कमरे में घुसी, आरोपियों ने उसे घसीटकर अंदर खींच लिया और मुंह दबा दिया। महिला के हाथ-पैर बांधकर फिर से मारपीट की और उसके कीमती गहने व पैसे छीन लिए। दोनों महिलाओं को गंभीर चोटें आईं, लेकिन डर के मारे वे तुरंत पुलिस के पास नहीं गईं।

कैसे पकड़े गए आरोपी?

अगले दिन दूसरी पीड़िता ने एक परिचित को पूरी घटना बताई, जिसने तुरंत सिंगापुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और होटल रजिस्टर की जांच की, जिससे दोनों आरोपियों की पहचान हो गई। वे सिंगापुर में पर्यटक वीजा पर थे और स्थानीय होटलों में रुके हुए थे। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अदालत ने लूट, मारपीट और अपहरण जैसे आरोपों पर सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया।

भारतीय दूतावास की प्रतिक्रिया

भारतीय दूतावास ने इस घटना पर चिंता जताई है और दोनों परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। दूतावास ने भारतीय पर्यटकों को विदेश यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। एक प्रवक्ता ने कहा, "ऐसी घटनाएं हमारे देश की छवि को धूमिल करती हैं। हम कानूनी प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं।"

सिंगापुर की सजा व्यवस्था

सिंगापुर में अपराधों के लिए सजा बेहद सख्त है, जिसमें कैनिंग (कोड़ों की सजा) भी शामिल है। यह सजा पुरुष अपराधियों के लिए दी जाती है, जो शारीरिक रूप से दर्दनाक होती है।

Published on:

04 Oct 2025 01:26 pm

Hindi News / World / एक रात में 2 वैश्याओं को होटल में बुलाया, हाथ-पैर बांधकर लूटें गहने, ऐसे पकड़े गए आरोपी

